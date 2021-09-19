NO:EL前年因酒駕被吊銷牌照　昨被爆緩刑期間無牌駕駛兼襲警拒捕

曾參加《高等Rapper》與《Show Me The Money》等節目的21歲韓國男rapper NO:EL（本名：장용준 譯：張龍俊），於2019年被爆酒後駕駛撞向一架電單車導致電單車司機受輕傷，事後被驗出酒精濃度高達0.12%屬吊銷牌照程度，但後來又被發現威脅受害者自己爸爸是國會議員張濟元兼找人頂罪，最終被判有期徒刑1年6個月和緩刑2年。車牌被吊銷後，他昨日（18日）被指還在緩刑期間涉嫌無牌駕駛，當場拒絕警方的要求做酒精測試，更對警方使用暴力被當場拘捕。



NO:EL（Instagram：@glitched_company）

據韓國傳媒報道，NO:EL昨晚駕駛一架Benz時在首爾瑞草洞與其他車輛發生碰撞，警方接報後懷疑他酒後駕駛而要求他進行酒精測試兼確認其身份，但他不但不順從警員的要求，更直接撞擊警員頭部而隨即被捕。他接受完調查後已回家休息，而且被撞的涉事車主則未有受傷。