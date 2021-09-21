「試當真」兩大女神孖住拍廣告　大露香肩網民稱讚「試當二索」

撰文：邱愛霖
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YouTube頻道「試當真」捧紅了不少演員，最極速上位的莫過於Jessica（陳苡臻）和以IG名「Kayan9896」為人熟知的Jeannie（吳家忻），前者曾主演ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》，知名度再急升。

「試當真」捧紅了Jessica（陳苡臻）和Jeannie（吳家忻）。（YouTube頻道「試當真」短片截圖）

近日兩人孖住拍化妝品牌廣告。Jeannie穿上吊帶白色連身裙，而Jessica則以淡黃色碎花長裙亮相。她們在海邊散步，又互為對方化妝，展現甜美笑容，高顏值令片段大加分，相當養眼。網民大讚「個笑容冇得輸」、「兩個都靚爆鏡」；又稱讚二人是「試當二索」。

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