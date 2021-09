沙丘瀚戰 | Timothée Chalamet曾獲提名奧斯卡　演藝世家多國混血

《沙丘瀚戰》(Dune)即將於本周四(16日)上映。除了小說是經典之外,男主角Timothée Chalamet都是睇頭之一。可能不少人都認得他曾參演電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)、《不得鳥小姐》(Lday Bird)、《小婦人》(Little Women),可謂是文藝電影新星。他在《Call Me By Your Name》在火爐面前深思微笑的鏡頭,在網絡上流傳甚廣。他家族亦有不少電影人,姊姊是女演員,舅父是電影製作人、姨母則是電視製作人和編劇,外祖父外祖母分別是編劇及前百老匯舞者。

Timothée Chalamet是《Dune》男主角。(海報)

點擊睇Timothée Chalamet起底:

