沙丘瀚戰 | Timothée Chalamet曾獲提名奧斯卡　演藝世家多國混血

《沙丘瀚戰》（Dune）即將於本周四（16日）上映。除了小說是經典之外，男主角Timothée Chalamet都是睇頭之一。可能不少人都認得他曾參演電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）、《不得鳥小姐》（Lday Bird）、《小婦人》（Little Women），可謂是文藝電影新星。他在《Call Me By Your Name》在火爐面前深思微笑的鏡頭，在網絡上流傳甚廣。他家族亦有不少電影人，姊姊是女演員，舅父是電影製作人、姨母則是電視製作人和編劇，外祖父外祖母分別是編劇及前百老匯舞者。

Timothée Chalamet是《Dune》男主角。（海報）

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