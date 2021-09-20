七仙羽米線廣告奪7項金獎　首次參演葉念琛賀歲電影做林盛斌老婆

七仙羽（七師傅）早前拍米線及支付平台廣告惹起網絡熱話，首個主持的綜藝節目《七救星》反響不俗，人氣扶搖直上，她亦因《七救星》與林作母親Lily結成好友，林媽昨晚（18日）自費$6,888邀請她到場觀看兒子和鍾培生的拳賽，七師傅笑言會即場作法保護林作。



林作媽媽邀七仙羽睇拳賽。（資料圖片）

七師傅密密接Job，近日決定處女初試拍電影，獲邀參演葉念琛執導的賀歲電影。戲中她飾演林盛斌（Bob）的富婆太太，同劇演員更有成功憑電視劇港版《大叔的愛》彈起的娟姐（練美娟），七師傅同喜感十足的Bob演夫妻，相信屆時將再大放笑彈。

七師傅參演葉念琛賀歲電影：

另外，七師傅早前拍下的米線品牌廣告創意十足，在今年的最佳廣告頒獎禮勇奪9項大獎，其中7項為金獎，包括年度最佳公關項目、最佳創意（社交媒體）等等，可見人氣強勁。

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