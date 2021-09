陳靜(Dada)出眾的外貌和身材令她收獲不少粉絲。近日她正在進行減肥大計,努力做高強度間歇訓練和瑜伽練出好身材,早前她大曬螞蟻腰,網民紛紛留言表示羨慕。今日(19日)她又分享腹肌新相,再次大曬纖腰,又分享做完運動躺臥在地上的爆汗靚樣,可見她身材愈來愈Fit。

她發文抒發感受:「What you want to get depends on what you give.」。網民留言稱讚Dada努力有成果,「練到咁真係好唔容易」。而圈中好友連詩雅、王君馨都留言大讚Dada好正。

