鍾柔美跳Lisa@Blackpink大熱歌《LALISA》　炎明熹留言驚呼：Wow

無綫（TVB）歌唱比賽選秀節目《聲夢傳奇》除了捧起了炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）之外，有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美（Yumi）人氣亦不弱。她憑一首郭富城《狂野之城》榮升「跳唱女神」，成功俘虜不少粉絲的心，《狂野之城》的參賽片段在YouTube亦衝破200萬點擊次數，十分犀利。

鍾柔美跳《LALISA》：

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近日Yumi表演韓團Blackpink人氣成員Lisa的全新Solo單曲《LALISA》。片中她跳得相當落力，跪在地板上扭動小蠻腰，性感又狂野，再次展現舞蹈功力。而好友炎明熹就留言驚呼：「Wowowowowo」，似乎為Yumi所迷倒。有網友則指：「不知不覺睇左（咗）幾十次，好勁」。

按圖睇《LALISA》MV多個高質造型：

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