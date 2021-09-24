吳啟明設宴款待林文龍郭可盈一家　曾月入六位數現轉型網上賣雞

曾在TVB經典劇集《大時代》中飾演「丁旺蟹」的吳啟明，現時已經淡出幕前，但他不時都會相約一班昔日好友敘舊。日前郭可盈在IG分享了幾張合照，相中所見眾人品嘗了美酒佳餚，玩得非常盡興，而吳啟明就坐在主人位，相信今次是吳啟明設宴款待林文龍同郭可盈一家，而從背景所見，應該是在吳啟明家中設宴。



日前吳啟明設宴款待林文龍郭可盈一家。（IG截圖）

吳啟明曾在經典劇集《大時代》中飾演丁旺蟹，令觀眾留下深刻印象。（劇照）

現年58歲的吳啟明是吳啟華的哥哥，兩人相貌相似，但就性格各異。吳啟明在1987年由無綫藝員訓練班畢業後加入TVB，但事業發展未算順利，多數飾演反派，當中最為人熟悉的是在《大時代》中飾演丁旺蟹，1995年拍完電影《狼吻夜驚魂》後他毅然離開娛樂圈，在幕前銷聲匿跡。據知吳啟明先後做過投資顧問及保險經紀，有傳他曾因炒股致欠債過千萬，更曾在街頭被人伏擊，關於他的傳聞滿天飛，直至2018年他投資三百幾萬開餐廳，當時鄭少秋、邵仲衡、陶大宇、郭政鴻都有捧場，而餐廳亦頗受食客追捧，每個月的收入一直穩定在六位數，但去年受疫情影響，餐廳生意大跌，最終吳啟明忍痛結業。

丁家父子重聚，相當難得。（視覺中國）

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近年潛心鑽研廚藝的吳啟明，曾跟隨不少名廚學藝，成為隱世廚神，他亦曾透露無意重返幕前，享受低調生活。雖然餐廳結業，但吳啟明沒有放棄飲食業，而是轉型做網店賣雞，並用了兩個月時間秘密研製了各種煮法，每隻定價360元，包送到府上，每日限定100隻，收入依然可觀。

吳啟明轉型做網店賣雞。（影片截圖）

除了經營網店之外，吳啟明亦有分享自己自彈自唱的短片，今年年初他曾翻唱《刻在我心底的名字》mix《Reality》的版本，而由於吳宗憲早前爆料指奪得台灣金曲獎「年度最佳歌曲」的盧廣仲的歌曲《刻在我心底的名字》，涉嫌抄襲英國經典歌曲《Reality》，言論一出即時令吳啟明的翻唱片段一夜爆紅，網民紛紛大讚他歌聲動聽。其實吳啟明一向都有彈琴及作曲，他更曾獲邀為由李東旭和劉仁娜主演的人氣韓劇《觸及真心》作曲，歌曲《Falling Down》由韓國女團gugudan成員HANA主唱，大受韓迷歡迎！

韓劇《觸及真心》的壓軸歌曲《Falling Down》正是吳啟明的作品。（網上圖片）

點擊下圖睇吳啟明自彈自唱：

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