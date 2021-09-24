廖啟智太太陳敏兒走出喪夫之痛　與陳玉蓮廖安麗聚會重展笑顏

廖啟智（智叔）在今年3月不敵癌魔逝世，終年66歲，令人惋惜。日前智叔太太陳敏兒與陳玉蓮、廖安麗、江欣燕、寇鴻萍等好友聚會，難得參加聚會的陳敏兒神情輕鬆，對着鏡頭展露笑顏，似乎已經收拾好心情，走出喪夫之痛。
現年60歲的陳敏兒於1979年畢業於無綫藝員訓練班，跟廖啟智同屆，她曾是80年代當紅花旦之一，但1987年她與廖啟智結婚後，她逐漸淡出娛樂圈，專心照顧家庭。兩人育有三個兒子，可惜細仔在年幼時不幸因癌病逝世，成為了他們人生的其中一個遺憾。陳敏兒因要照顧患病的兒子曾患上抑鬱症，幸好得到丈夫的支持而慢慢康復，兩人並肩扶持四十載，可惜智叔在今年3月病逝。
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而已經淡出演藝圈多年的陳玉蓮亦難得露面，近年熱心公益的她經常到內地不同地方，如雲南、四川與西藏等山區做探訪，協助偏遠地區教育工作，助養領養兒童。現年61歲的陳玉蓮剪了清爽短髮，氣色不錯。相中戴着粉紅色圍巾的是廖安麗，年輕時的她靈氣逼人，大受歡迎，但她自從嫁給攝影師葉青霖後就淡出幕前，不過兩人結婚24年後，葉青霖選擇剃度出家，並將二人合資的婚紗攝影公司出售。而廖安麗其後投身保險業，經過多年的努力，現時已經是高層，同兩個女兒生活幸福。
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