陳詩欣下個月底舉行婚禮　過大禮儀式曬五對巨型龍鳳鈪：被下訂了

現年28歲的陳詩欣（Eunice）在7月13日於IG宣布婚訊，將會與拍拖三年、從事文化創意產業的圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，近日她一直積極籌備婚禮。今日（24日）終於到過大禮的大日子，Eunice在IG Post出一家人的合照，並寫道：「過大禮的日子❤️被下訂了」。



有五對巨型龍鳳鈪！（IG@eunicechanszeyan）

相中所見過大禮物資鋪滿一大張枱，傳統儀式做到足，金椰子籃、果籃、嫁女喜餅、紅酒等都一應俱全，不過最搶眼的還是擺在最前排的五對巨型龍鳳鈪，對對都相當有分量！其實Eunice未婚夫陳爾正來頭一點也不簡單，除了外形、衣着似足韓國Oppa之外，還曾留學英國，畢業於世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），是名副其實的學霸，也是活動創辦人兼世界級Party搞手。Eunice同Joshua拍拖以來一直好甜蜜，兩人的婚禮將會在下個月底舉行，網民紛紛留言送上祝福！