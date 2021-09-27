李藴兩年冇見鄧紫棋廣州重聚　傾足4個鐘曬合照何超蓮喊不滿

李藴（Renee）、何超蓮（Laurinda）和鄧紫棋（G.E.M.）三人向來老友鬼鬼，惟因疫情關係，三人亦少了見面，而近日李藴和鄧紫棋終於在廣州見面。李藴今日（27日）分享兩人合照，透露她們有兩年沒有見面，又不忘Tag何超蓮，「鄧寶貝～前天才夢見妳❤️今天妳就來廣州工作！太巧了🥰兩年不見😳一聊就是四個小時😅下次不要再等這麼久了🥺@laurinda_ho 我也很想妳的💗」

何超蓮與鄧紫棋(G.E.M.) 以及李蘊(Renee) 是好朋友。 (ig@laurinda_ho)

而何超蓮留言表達「不滿」，「我雖然like了但我還是很不滿的！哼！哄不好的那種！」李藴立即安撫好友：「我去找你吧」；鄧紫棋則霸氣回覆：「你倒是來廣州啊！！！」有網友留言指以為這是舊照，並驚訝她們竟然兩年沒見了。

即睇二人時隔兩年重聚照片：

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