24個比利｜姪女曝光比利臨終一刻　真正結局與原著竟有出入？

行入書局，大家都可能在暢銷書架上見過《24個比利》（The Minds of Billy Milligan）和《比利戰爭》（The Milligan Wars）這兩本書，可能就擺在《被討厭的勇氣》隔離，就算你未睇過，都或者會好奇點解本書會成為長賣長有的暢銷書，連電影《思．裂》（Split）、《異能仨》（Glass）啟發靈感都來自於《24個比利》。

而兩本書都睇過的朋友，打開Netflix見到《24個比利》紀錄片登上香港熱門觀看前10名，可能會心思思諗應唔應該重睇一次，但其實一睇都無妨，因為書的結局講述主角比利好似已放低一切，迎來一個美好結局，但原來紀錄片話你知，事實並非如此。



Netflix近日推出《24個比利》紀錄片。（海報）

《24個比利》和《比利戰爭》分別出版於1981年及1994年，故事是真人真事，講述主角比利（真名為威廉密里根）在1977年連續犯下強暴和搶劫多項罪行，為警方所逮捕後才發現他是多重人格障礙患者，擁有24個或以上的人格，而患病的原因是他童年曾飽受繼父性侵和暴力對待。之後他在監獄中備受虐待，曾一度打算自殺。逾10年後，他在1998年終獲釋放，《比利監獄》尾聲交代他回到童年的家，直言自己已打算寬容對待一切。

真正的「24個比利」Billy Milligan在1977年犯下多宗性侵案，後因診斷出多重人格症而獲判無罪。（網上圖片）

就咁睇書，比利似乎擁有一個美好結局。但獲釋後的比利，直至他2014年患癌過世期間，外界都絕少聽聞過他的消息，但Netflix紀錄片卻交代了他的後續故事。比利在書中貌似已成功融合24個人格，但原來他從未從創傷中解放出來。

Netflix紀錄片中訪問了比利的親友。原來獲釋後的比利曾經沉迷賭博、毒品、酗酒，家傳戶曉的他曾與在荷里活偕巨星阿諾舒華辛力加作伴遊玩。然而他的精神狀況浮浮沉沉，有時變得激動、好鬥、威脅身邊人話要「殺了你」，亦曾干犯不少輕微罪行。而得悉患癌後，比利十分恐懼，但毫不在乎自己身體狀況，繼續酗酒。

比利獲釋後，再捲入殺人案中。（影片截圖）

書中亦提到，獲釋後的比利曾捲入殺人案中，最終是否為兇手則不得而知。紀錄片訪問了比利的姪女，她是比利去世前的主要照顧者。她坦言，叔叔比利臨終前詢問她：「你認為上帝會寬恕我這輩子中的所作所為嗎？我殺了人，你認為祂還會原諒我嗎？」似乎曾為殺人而懺悔。

比利姪女透露，叔叔曾在病榻上懺悔己過。（影片截圖）

此外，睇完本書的朋友應該對比利這號人物好奇非常，曾上YouTube搜索比利的片段。但大海撈針，啲片又少又不殘缺又冇字幕，睇到你一頭霧水。今次Netflix就重新整理了多條訪問片段，片中清晰呈現了比利人格轉換一刻，齋睇書就冇咁有畫面。

紀錄片交代了比利的後續故事。（影片截圖）

雖然睇就幾好睇，但第一集都幾無聊，介紹太多背景資料，以及旨太多刻意營造懸疑恐怖感，吸引你追看落去，了解過吓比利故事的觀眾可以較1.5倍速飛過，又或上維基睇完就算，第二集講述比利背景故事先有啲睇頭。



雖然紀錄片想探討比利係咪真係有多重人格，定還是係演技派，所以持續營造懸疑恐怖感，仲用《潛藏中的怪物》做題，但其實可以減返少少。因為睇過書或紀錄片的人都知道，比利的故事是悲劇，多於是一個恐怖故事，睇完都一樣咁Sad。

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