林家謙《處女座》新MV獻出熒幕初吻　新造型似姜濤網友讚心動

唱作歌手林家謙（Terence）在8月24日，星象進入處女座週期時推出《難道喜歡處女座》MV。而處女座週期結束之時，昨日（22日）林家謙再推出《難道喜歡處女座 (Alter Ego)》MV，至今已衝破10萬點擊次數。



林家謙《難道喜歡處女座》。（MV截圖）

今次的MV由真人演出，承接上集劇情，林家謙和鍾雪終於在畫廊相遇。鍾雪對林家謙一見鐘情並追求對方。鍾雪寫情信給林家謙，卻未獲回覆，原來是林家謙處女座性格發作，回信時都力求完美。最後女方踩上門，主動親吻林家謙臉頰，而林家謙亦回吻對方表明心意。

林家謙獻出熒幕初吻。（MV截圖）

林家謙凌晨出新歌《難道喜歡處女座》 黃偉文填詞暗示再有合作？

除了改由真人演繹MV之外，今次的新歌亦重新編曲，由活潑跳脫電子風格化作抒情浪漫爵士版本，一次過滿足樂迷兩個願望。填詞人黃偉文在IG透露：「呢個係死都要優雅嘅處女遇上死都咁貪玩嘅雙子嘅後果。我開頭話想要 big band sound，佢後來諗諗吓話不如改成電子，我話夠唔夠薑兩首都出⋯⋯處女座嘅第一日同最後一日，一歌兩味。」

即睇林家謙和黃偉文帖文：

他又透露今個星期會再出兩首巨蟹座之歌，「#今個星期難得地會出兩首巨蟹座男歌手嘅歌所以中間搵個處女嚟調劑吓就真係perfect嘞」。而林家謙則搞笑形容MV內容是「一男一女有肢體碰撞 ☄️🤕 並無大礙 👌🏼🥰」

MV導演Maggie Leung則表示，拍足24小時的林家謙表現可圈可點，「為咗俾 @terencelam0903 盡情享受成為男演員嘅生活體驗，嗰朝我哋 call 佢06化妝拍到第二朝06。至於佢做得好唔好，就可圈可點啦。^^」。

粉絲當然大讚改編後的版本相當唯美，更有人在網上發文指林家謙新髮型似足姜濤咁型，他又在MV中獻出熒幕初吻，令粉絲看到心跳加速。女主角鍾雪的靚樣和甜美氣質亦為MV加不少分。

再睇《難道喜歡處女座 (Alter Ego)》MV截圖：

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