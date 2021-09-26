試當真 | 林家熙晒合照公開認愛Jeannie　張敬軒留言：閃到呢...

主演ViuTV單元劇《Yolo的練習曲》YouTube頻道「試當真」女神吳家忻（Jeannie／＠kayan9896）與演員林家熙（Locker）曾一同拍攝短片《唔通佢有男朋友》，有傳因而擦出愛的火花。之後Kayan上載過一張穿着居家服躺在Locker家中客廳的照片，並與Locker愛貓「花生」相擁，再次惹起粉絲熱議。而男方曾表示兩人正「了解中」。



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昨日（25日）Locker上載照片，相中Kayan親暱地挨住Locker膊頭，公開認愛放閃；而第三張則是Kayan與另外兩位「試當真」成員蘇豪和許賢演唱《係咁先啦》的舞台照片，Locker發文寫上「Proud」，稱讚女友舞台表現。網友紛紛留言指好sweet，歌手張敬軒則留言：「閃到呢...」

Locker是香港演員，2016年曾參演電影《點五步》步入演藝圈，曾拍過《P風暴》、《犯罪現場》等大製作電影，並持續在ViuTV《仇老爺爺》、《地產仔》、《男排女將》等電視劇。而Jeannie曾主演ViuTV單元劇《Yolo的練習曲》、近日孖「試當真」另外兩位成員蘇豪和許賢合唱《係咁先啦》人氣再急升，更獲邀成樂隊Dear Jane演唱會嘉賓。

即看Locker同Jeannie放閃合照：

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