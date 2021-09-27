七仙羽將參演古天樂新戲　農曆新年推出《七救星》續集《七福星》

ViuTV綜藝新星七仙羽（七師傅）拍畢《七救星》後，人氣繼續扶搖直上。近日她接受《香港01》訪問透露，她獲邀參演葉念琛賀歲電影，飾演林盛斌（Bob）老婆，並會一反平日溫和形象，與Bob在戲中有鬧交場口。



七仙羽米線廣告奪7項金獎 首次參演葉念琛賀歲電影做林盛斌老婆

七師傅參演葉念琛賀歲電影：

近日她接受傳媒訪問時再爆料指，她稍後將拍攝古天樂投資的新戲，亦分別會在下月和12月開騷的少爺占及雷深如（J.Arie）任表演嘉賓。她又披露好消息指，《七救星》受歡迎到將開拍續集，改名做《七福星》，預計農曆新年推出，嘉賓亦是知名度較高的藝人，故毋須轉運。她又表示，ViuTV捧紅她，所以她要報恩，拍搞笑節目給香港人看。

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