鄧麗欣IG宣布閉關三日完畢曬仙氣照 　193郭嘉駿舊愛王子都讚好

37歲藝人鄧麗欣（Stephy）早前宣布要閉關三日，並上載了一張瑜伽黑白照，盡顯好姣好身材。今日（27日）她於IG宣布出關，並分享一張半遮臉的黑白相，充滿仙氣，氣質滿溢。她發文表示：「回來了👋🏻#出關才是閉關的開始#想我了嗎？」雖然閉關只是短短三日，但粉絲都留言大呻十分掛念Stephy。舊愛王子（邱勝翔）、曾一齊拍ViuTV電視劇《男排女將》的193（郭嘉駿）、MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）都有留言讚好。

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