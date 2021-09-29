Tyson Yoshi女友Christy超性感狂野　IG有3.4萬追蹤對男友超情深

姜濤、柳應廷、林家謙和香港饒舌及R&B歌手Tyson Yoshi（程浚彥）昨日（27日）現身《拉闊音樂會》。觀眾或許對Tyson Yoshi較陌生，經過連日宣傳後，不少人已對這位帶有不羈叛逆氣質、滿布紋身的壞男孩有多少認識。
雖然他承認情史豐富，但現在的他十分專一，兩年前為女友量身打造《Christy》這首歌，更以女友名字命名，MV在YouTube觀看次數至今亦衝破1000萬。他接受訪問時曾坦言，預計三年後與女友結婚生仔。而Tyson女友Christy也是走狂野性感路線，IG有3.4萬追蹤者，又經常亮相男友演唱會以表支持，頻頻於IG放閃，十分匹配恩愛。
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