胡杏兒《獅子山下．情》做女一　「破天荒」幾乎全部係香港演員

藝人胡杏兒近年在內地娛樂圈如魚得水，在《演員請就位2》中奪冠後，獲央視邀請上春晚，演技廣獲好評。明年是香港回歸25周年，騰訊視頻早前發布了回歸25周年主題作品《獅子山下．情》，據悉，該劇將以嶄新觀點撫今追昔，呈現香港1984年以來的大事件，而胡杏兒將會主演擔正做女一，李治廷及黃覺等亦有份參演。
據官方資料顯示，《獅子山下．情》將會有12位演員。總編劇陳寶華接受《香港01》訪問表示，劇集預計於11月開拍，現正「爭分奪秒」進行前期工作。她透露劇中「破天荒」地12位全部均為香港演員，她說：「（有咩演員）唔方便講住，因為啲約未簽。全部係香港演員，係破天荒地批准咁多香港演員一齊。」
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