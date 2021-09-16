MIRROR人氣強勁威到去日本　4分鐘新聞專題剖析爆紅原因

本地男團MIRROR今年可謂紅到開巷，席捲本土廣告界、孖ERROR佔過半市場份額，成為演藝圈中名副其實的「吸金王」，全城掀起鏡仔熱潮，近日這波風潮更吹到去偶像文化盛行的日本，除了港版《大叔的愛》反攻當地口碑不俗，周三（15日）日本NHK電視晚間新聞時段的「國際報道」欄目就以逾4分鐘專題剖析MIRROR爆紅原因，仔細地從3年前選秀節目出身到現時出席公開活動萬人空巷的畫面，更獲逾100企業起用拍廣告。



日本NHK電視晚間新聞時段的「國際報道」欄目就以逾4分鐘專題剖析MIRROR爆紅原因。（節目截圖）

「國際報道」欄目訪問了兩名鏡粉，較年輕的一位談起自己入坑原因：「MIRROR風格特別，係本土嘅香港文化所以要支持。」另一位神徒（Anson Lo粉絲專稱）則透露MIRROR是自己的精神寄託，她談起自己曾參與遊行，但政府卻對於人民的訴求充耳不聞，在充滿無力感的情況下喜歡上了MIRROR，偶像亦成為了她堅持下去的動力：「原來好努力、好努力，或者時間到嘅時候，最終會成功；未絕望到好努力都零希望。」節目亦相當熟悉地運用了《WARRIOR》作配樂「運用念力凡人亦都可以飛／拆去幾多關卡／多了幾多怪咖／擁抱他／以新血灌溉天地」。

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香港大學社會學系講師黃培烽受訪時亦提到：「（現時）大家未必以政治做日常生活最主要嘅部份，以往香港政治佔據好多人嘅日當生活最中心，但而家就少咗，某程度大家會將心神轉投向明星，一啲對於香港失望嘅人可以有個出口，可以通過佢哋（MIRROR）睇到共同價值。」

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