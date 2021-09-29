七仙羽下月7日開拍古天樂新戲　收6位數酬勞同徒弟郭奕芯亮相

七仙羽（七師傅）今日（29日）出席《怪談》宣傳活動。早前她透露《七救星》11月開拍第二季《七福星》，並於農曆新年播映。她透露第二季是「粒粒巨星」：「初步係有張敬軒，佢應承咗我㗎啦！」



七師傅透露11月將開拍《七救星》第二季。（節目截圖）

她直言一早認識張敬軒，這次是她邀請張敬軒拍《七福星》。至於第二季會以農曆新年做主題，劇本仲未度：「之前嗰啲要我幫佢哋轉運，但今次個個都係一線大星，所以唔使。第二季最少10集。」

《七救星》第二季將會有張敬軒。（資料圖片）

七師傅下月7日將開拍古天樂新戲，「我嘅角色係師傅，幫嗰啲人去化解，我估類似係咁嘅內容。」徒弟「八鮮乳」郭奕芯亦會一齊參演：「酬勞唔多，好似6位數，電影、電視唔多錢，廣告先多。」

郭奕芯。（電視截圖）

至於今次重返怪談，會否像《鬼同你上位》一樣爆出金句「師傅愛你」、或再為靈體表演中國舞，她坦言：「啲鬼唔聽㗎！因為佢哋比較執著。對啲鬼講師傅愛你都可以，但佢哋未必接受，要講好多次先得。同埋今次都冇跳舞，因為今次佢哋冇要求，可能係驚咗啦！因為跳得又唔靚，上次跳咗佢哋攞粗口嚟媽叉我！」

七師傅再拍《怪談。（邱愛霖 攝）

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