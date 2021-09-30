關寶慧半個月同黃日華食兩次飯惹緋聞：如果真嘅話就日日食㗎啦！

「初代鬼后」關寶慧（Emily）初次與人氣高企的七仙羽（七師傅）合作拍《怪談》，大讚對方：「佢好好玩，又靚又好玩又認真。」



二人半個月內約足兩次！（關寶慧微博照片）

問她最近有沒有艷遇，她大笑表示：「冇呀！邊有艷遇！（冇適合對象？）冇啦！邊有咁易呀！」

近日她上載與黃日華的合照，惹起網民猜測兩人是否有感情發展。問她是否仍然喜歡像黃日華一樣的四眼失婚男，她再次大笑表示：「早知唔扔張相出嚟啦！嗰張相係華哥話要扔出嚟嘅。係我哋兩個講講下，華哥話：『扔啦扔啦！』佢又話，佢係我兒時偶像，咪叫我寫『兒時偶像』，咁啫！半個月食兩次生日飯好少㗎啫！如果真係嘅話就日日食㗎啦，唔會兩次㗎啦！」

關寶慧否認同黃日華係情侶。（邱愛霖 攝）

她又坦言：「佢安慰返我，話冇嘢！我話我真係慘，成日講到冇人要咁，佢話：『有乜所謂啫！大家朋友咋嘛！』我又唔係好唔開心嘅，但真係食餐飯啫！（有冇物色到適合對象？）順其自然啦，六合彩金多寶都冇咁易中啦！」

她又否認舊公司曾迫她整容：「冇呀！我只不過要化妝，所以要黐雙眼皮。冇整容！」

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