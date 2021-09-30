把關者們 | 演員中期評核報告　功能劇導致演技平面冇驚喜

TVB電視劇《把關者們》踏入第三周，至今已播映一半，相信有不少觀眾都感受到它是一部政府宣傳味濃的《警訊》式劇集。它不是賣劇情、賣演技，而是要教育大眾預防各種騙案，劇中所有演員，最重要是將海關資訊一字不漏說出，交待好海關執法程序，所以情節只給予演員極少發揮空間。尤其男女主角袁偉豪和黃智雯，因為須保持海關的正氣形象，根本上沒有機會表演，劇本根本上放了一個嚴密框架給演員，就算找梁朝偉演，亦沒有太大改變。

而女主角王敏奕演外剛內柔的女強人，角色較有成長空間。其中一幕，她得悉阿哥身體無大礙，鬆懈下來爆喊，原意是想表現她脆弱一面，可惜這段情節過於突兀，欠缺鋪排，就算她有影后級的演技都難以令人動容。而她亦被網友批評表情生硬，不過如果有細心收看，就會發現其實她已盡最大努力，說她演出生硬是不公平。

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