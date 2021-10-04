《魷魚遊戲》紅到荷里活！《職業特工隊》男星穿綠色運動服想參戰

李政宰、朴海秀主演《魷魚遊戲》紅遍全球，攻下全球90國排行榜榜首，刷新韓劇新紀錄，連歐美大明星都瘋狂，主演《職業特工隊》系列、《星際爭霸戰》（Star Trek）系列的知名諧星西蒙柏奇（Simon Pegg），也換上劇中的綠色運動服，開心展示Netflix所送的週邊商品，一旁還有防彈少年團的成員Jin照片，網友笑稱「也想參賽嗎？」



英國男星西蒙柏奇因演出經典喜劇《笑死人凶間》、《爆辣刑警》爆紅，並獲邀演出《職業特工隊》系列，成為男主角湯告魯斯的最佳戰友之一，其實西蒙私下熱愛亞洲文化，更曾在IG上傳照片，說自己的小孩都喜歡韓國文化。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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此外，Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）27日表示，「魷魚遊戲」有望成為Netflix有史以來最受歡迎節目，「我們沒料到會有這種全球熱度」，即便是在歐美，也不輸給「怪奇物語」、「柏捷頓家族」等熱門劇。

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