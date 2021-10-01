朱鑑然曾是港隊泳手失落奧運轉戰娛圈：16歲參加亞洲游泳錦標賽

朱鑑然（Kevin）周四（30日）出席護膚品牌開幕活動，他分享最基本的四大護膚心得為飲水、瞓覺、做運動及飲食：「好少食煎炸嘅食物，天然油例如牛油果、果仁之類會好啲。」外形帥氣的Kevin又有「港版彭于晏」之稱，他又不時在IG曬令人稱羨的Fit爆身材，他說：「有時間就會去做運動，Train好身體先會隨時都準備好去應付工作，尤其是拍動作片。」



Kevin提及前陣子與好兄弟胡子彤合作了一部懸疑電影，對於有很大的自由去創作甚是高興。（陳順禎攝）

朱鑑然雖然有着「天生食娛樂圈飯」的外在條件，但原來他是運動員出身，14歲已經是香港游泳代表隊成員，更曾代表香港出戰亞運、世界大學生運動會、世界短池游泳錦標賽等，談起游泳，他的眼中還是帶着喜歡的光芒，又分享了運動員生涯最難忘的開心事：「16歲嗰年參加亞洲分齡游泳錦標賽游200自，當時我好想破兩分鐘嘅界線，但游極都游唔到，反而喺接力賽游到，我係開心到喊咗，除咗突破咗自己目標，同隊友都游到最好時間，從第4追上第2，嗰個開心係遠勝於攞第1！」

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至於由運動界轉戰演藝圈的契機，「嗰時未讀完大學已經退役、放低咗運動員，2012年想嘗試去奧運都失敗咗，就想喺人生尋求其他嘢，自己判斷過如果再投放多4年時間會點，好難講話得到幾多，但當刻覺得人生要往另一個方向發展，所以就Move on咗。」