23歲新生代女星激似劉亦菲爆紅！盤點5位「純欲風」大陸女演員

近年在大陸演藝圈活耀的新生代小花，流行以「清冷純欲風」亮相！所謂清冷純欲風，就是形象「可清新可冷豔可性感」，不同的風格讓她們的演藝之路更為多元！



像是周也、周雨彤，不僅憑藉時尚外型在大陸被列舉為「95後純欲風」女星，在戲劇表現也都有驚艷的表現！近期在大陸還有哪些95後女星，是高人氣純欲風代表呢？

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一、周也

給人時尚百變形象的周也，出道作品為電影《難以置信》，並在電影《少年的你》當中飾演魏萊開始受到關注！然而初嘗火紅滋味，則是在2021年的《山河令》當中是飾演機靈的顧湘，收穫大批粉絲！與此同時，她勇於嘗試角色與妝容的敬業精神，更令粉絲大力吹捧，像是《啊搖籃》裡飾演的敢愛敢恨唐素素一角，質樸的造型與平時白皙亮眼的形象大相逕庭！

近期周也活躍於各大綜藝節目，每每出鏡都大展活潑大方的性格，提升綜藝效果！而一頭黑長髮的周也，總搭配輕透底感、淡然清新的神情、自信的肢體，同時展現清新與冷豔兩大風格，可說是95後最能展現「純欲風」小花之一！

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二、周雨彤

從2013年就開始累積影視作品的周雨彤，憑藉著高顏值與好演技，收穫不少作品！光是去年就有4部她的作品播出，目前就有《當愛情遇到科學家》正在熱播中。周雨彤也是「男神收割機」，跟劉以豪、張新成、宋威龍等…人氣男星都有配搭合作過！

除了影視作品，五官立體的周雨彤，也是時尚圈的寵兒！最近以齊腰西裝的扮相，被博主譽為是「行走的種草機」！演藝事業多方面發展，也可展現出她對事業的野心！

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三、張婧儀

在《風犬少年的天空》飾演裡安然一角的張婧儀，雖然累積的電視作品數不多，但近期將開播的《一見傾心》與陳星旭的配搭，也令人期待！

因有稜有角的立體美貌，成為時尚圈炙手可熱的女星！媒體曾在一組寫真中，評價她「面部特寫映出獨特質感，眼神中彷彿訴説著青春故事。她的少女氣息與清冷的質感融合的剛剛好」！完美呈現「純欲風」的混搭特質！

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四、王楚然

王楚然的美貌總是不容小覷，甚至因為高顏值，在《將軍在上》就曾出演傾國傾城的柳惜音！在《燕雲台》中飾演最強寵妃，楚楚可憐的模樣也曾讓唐嫣飾演的蕭燕燕淚喊「討厭」！

現實生活中，她也擅長用「白月光」風格的妝容亮相，大展溫柔一面，卻又不時流露剛烈堅定的神情！不過最多人討論的，仍是王楚然因部分角度激似劉亦菲，而有「小劉亦菲」的稱號！

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五、朱顏曼滋

在網絡版《暗戀橘生淮南》中飾演洛枳、開始走紅的朱顏曼滋，當年詮釋女主炙熱暗戀的性格引發共鳴，她清純又俐落的外型為角色加分不少！值得一提的是，當今演藝圈不乏有外型亮眼的女星，而朱顏曼滋不只劇有辨識度的高顏值，甚至曾被媒體誇讚「有顆會認真思考的靈魂」，使她給人的「純欲風」感多了份質感與智慧！

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亮眼的外型雖可帶來一時的話題與流量，但在更迭速度飛快的娛樂圈，紮實的才藝與作品數，才是能長久發展之道！這幾為純欲風女星，你最看好誰的發展呢？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：盤點６部古裝虐戀劇！周生如故、琉璃、香蜜都虐到出汁！哪部最令你心肝痛？】