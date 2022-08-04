《慶餘年》肖戰再拍古裝劇同任敏做情侶　盤點11部8月必睇大陸劇

2022年八月開播的大陸劇，開啟暑假檔第二戰，人氣男神爭相霸屏！



許凱在《迷航崑崙墟》開播後，新劇《愛的二八定律》將接續開播，胡一天也緊追在後，在《超時空羅曼史》之後新劇《民國大偵探》也有望在八月播出；排播名單還有肖戰的《玉骨遙》、王鶴棣的《蒼蘭訣》、陳哲遠的《我的反派男友》、陳飛宇的《打火機與公主裙》，眾多高顏值男神即將坐鎮八月，八月男友的頭銜將花落誰家？！

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一、《第二次擁抱》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：2022.08.01

★主演：陳數、杜淳、張歆藝、李乃文、馬蘇、周放、趙曉蘇、毛毅



陸劇《第二次擁抱》是一部都市感情戲，故事述說四位年輕媽媽方原（陳數飾）、金璐（張歆藝飾）、尤筱竹（馬蘇飾）和丁木木（周放飾），都有一個同班級的孩子，面對著教育、經濟、婚姻等人生議題，各種壓力逼迫，直到一個媽媽自殺後，讓其他人開始重新審視自己的人生；此部由陳數、杜淳主演，還有一群演技派卡司聯手演出，劇情直擊生活議題，發人深省、值得一看。

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二、《分界線》

★開播平台：江蘇衛視

★開播時間：2022.08.01

★主演：張國強、何冰



陸劇《分界線》改編自潘軍的小說《犯罪嫌疑人》，故事緣起一個典當行失竊案，一名送水員馬冬升（張國強飾），因為女兒重病需要錢只好設計搶劫，並且選了一間黑店，馬冬升與老闆李兵有舊仇，怎知引出製毒人體實驗以及涉黑貪腐的內幕，更巧的是馬冬升與承辦此案的警員于超是熟人，兩人最後是否聯手揭破黑暗勢力？！故事從竊盜到販毒、涉黑，越挖越深的刺激劇情值得期待。

三、《人民警察》

★開播平台：愛奇藝

★開播時間：預計2022.08

★主演：陸毅、萬茜、馬元、李乃文、譚凱、馮雷、楊立新、王斑



陸劇《人民警察》以中國的十八大以來的公安工作為創作背景，講述了東州市公安局副局長趙海洋（陸毅飾）、方程（馬元飾），派出所所長安萍（萬茜飾）等人在警務改革中成長的故事；故事以基層警員日常面的案件為主，類似已播出的《警察榮譽》，貼近生活的各種疑難雜症案件，容易入戲、值得期待。

四、《崑崙神宮》

★開播平台：WeTV、騰訊視頻

★開播時間：預計2022.08

★主演：潘粵明、張雨綺、姜超



陸劇《崑崙神宮》改編自天下霸唱的名著《鬼吹燈》系列，也是費振翔導演獨立執導的第四部鬼吹燈改編劇，還有摸金鐵三角潘粵明、張雨綺、姜超的原班人馬，「同導演同卡司」的連貫性，打破系列劇不同製作與不同演員的桎梏，贏得觀眾的推崇，每部開播都得到好口碑，絕對勢必追口袋名單。

五、《愛的二八定律》

★開播平台：WeTV、騰訊視頻

★開播時間：預計2022.08

★主演：楊冪、許凱、李澤峰、湯晶媚、王子璇



陸劇《愛的二八定律》是一部都市愛情劇；述說一個工作佔滿生活的女菁英律師秦施（楊冪飾），和一個無害系資深宅男陽華（許凱飾），兩個被父母逼婚的青年，決定合作、立即領證，開始先婚後愛、作假成真的愛情故事；此次《斛珠夫人》楊冪聯手小九歲的《尚食》許凱，加入姊弟戀題材的行列，兩個演技備受肯定又高顏值人氣演員合作，直接讓人列入必看名單！

六、《超時空羅曼史》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：預計2022.08

★主演：胡一天、陳鈺琪、王天辰、白冰



陸劇《超時空羅曼史》是一部穿越愛情劇；述說一個民初時期的電影明星，穿越到現代，遇到了一個可愛的新人編劇，更巧的是她還是自己的鐵粉，就此展開了跨時空、跨年齡的浪漫愛戀！此部由《你好，神槍手》、《致我們單純的小美好》胡一天與《鏡·雙城》陳鈺琪主演，胡一天已有多部口碑極佳的甜寵愛情劇作品，這部首次嘗試穿越的愛情故事，讓觀眾十分期待。

七、《蒼蘭訣》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：預計2022.08

★主演卡司：王鶴棣、虞書欣、徐海喬、郭曉婷、張凌赫



陸劇《蒼蘭訣》改編自九鷺非香的同名小說，此部是九鷺非香在《招搖》、《護心》影視化之後的第三部作品，由《理智派生活》王鶴棣、《月光變奏曲》虞書欣主演，述說重生歸來的魔尊青倉，本想報仇欲大顯身手，怎知竟然與一個低階的小蘭花仙女靈魂交換、壞了大事，更意外地愛上了這個可愛的仙女，這樣有趣的故事，還有王鶴棣、虞書欣兩波雜誌寫真的宣傳，讓觀眾敲碗催播。

八、《我的反派男友》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：預計2022.08

★主演：陳哲遠、沈月



陸劇《我的反派男友》是一部「穿越梗」加「反套路」的愛情喜劇，劇情述說陽光美少女作家，在一個看似平凡的許願池許願，招喚出她書中的筆下人物，但卻不是驚喜而是驚嚇，招喚的竟然是大反派，開始兩人雞飛狗跳卻又刻骨銘心的愛情；作家「親媽」與筆下「反派」的組合，反套路書穿有趣又新穎，加上預告釋出後，陳哲遠與沈月搭檔的CP喜感無限，讓觀眾萬分期待。

九、《打火機與公主裙》

★開播平台：優酷

★開播時間：預計2022.08

★主演卡司：陳飛宇、張婧儀



陸劇《打火機與公主裙》改編自晉江文學網作家Twentine的同名小說，是一部校園愛情喜劇！一個頭叛逆金髮的編程天才，與乖乖女學霸竟擦出愛情的火花，原是兩條平行線卻突然轉彎交會，但在熱戀時男主卻入獄了，原本夢幻的戀愛組合，是否就此終了？此部由兩位新銳演員《將夜》陳飛宇與《一見傾心》張婧儀主演，劇照釋出CP感十足，讓粉絲翹首以待！

十、《玉骨遙》

★開播平台：WeTV

★開播時間：預計2022.08

★主演卡司：肖戰、任敏、方逸倫、王楚然、王子奇



陸劇《玉骨遙》改編自滄月的小說《朱顏》，依時間順序而言，也是可說是《鏡·雙城》的前傳；劇情述說曾經扶養過海皇蘇摹的赤族郡主朱顏（任敏飾），與神官時影（肖戰飾）刻骨銘心的愛情故事；此部由《餘生請多指教》肖戰與《清平樂》任敏主演，卡司還有方逸倫、王楚然、王子奇等一眾顏值高的主演群，選角一曝光就成必追名單。

十一、《民國大偵探》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：預計2022.08

★主演卡司：胡一天、張雲龍、張馨予、宣言、鄒靜萱



陸劇《民國大偵探》是一部民國探案劇；述說一個天才律師司徒顏（胡一天飾），與富商駱少川（張雲龍飾），因一起凶殺案成為生死之交，並在哈爾濱一連串奇案中，接露神秘組織的陰謀；此部的雙男主由《民國奇探》胡一天、張雲龍再次聯手，雖然不是同系列的第二部作品，但也圓了粉絲跪求二搭的心願，絕對勢必追名單！

2022年8月終於展現暑假檔群雄爭鋒的氣勢，以古裝、時裝愛情劇題材為主，還有冒險劇、刑偵（探案）劇等等，不管哪一類卡司都不錯，更不乏頂流大咖，期待每個名單都能順利播出！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2022陸劇》愛的二八定律｜楊冪、許凱主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】