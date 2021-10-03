2021樂壇新人獎戰力分析　呂爵安曾比特張天賦三分天下半途遇黑馬

隨着ViuTV的《Chill Club》誕生、無綫（TVB）與3大唱片公司破冰，大眾亦愈來愈關心樂壇動態，樂壇亦真的日漸達致百花齊放、變得愈來愈熱鬧，今年新人可謂人才輩出、新人獎競爭相當激烈！當中呼聲最高的大熱門就不得不提MIRROR成員Edan（呂爵安）、同為《全民造星II》10強出身的MC（張天賦）及Mike（曾比特），日前三位新人獎有望主更齊齊受梁詠琪所邀登上《Chill Club》，「前哨戰」率先上映，現場卻未見火花四濺之硝煙，三子更一同搞怪合照。踏入10月，樂壇各大成績表快將頒發，就讓我們先來分析一下今年的各大新人獎會花落誰家，近日更有黑馬加入戰圈？



今年呼聲最高的新人獎大熱門為（左起）同為《全民造星II》10強出身的Mike（曾彼特）、MC（張天賦）及MIRROR成員Edan（呂爵安）。（IG／＠mikeeeee___）

繼MIRROR去年橫掃樂壇各大頒獎禮，《造星》幫繼續「稱霸」樂壇，本年度新人大多都由此出身，包括：Edan；ERROR成員肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）；第二季出身之MC、Mike、Eagle（陳天翱）、男團P1X3L；第三季出身之Manson（張進翹）、ANSONBEAN（陳毅燊）。另外，環球唱片新人Kerryta（周子涵）的《心野》、石山街的《暗戀家》及華納唱片新人張蔓姿（Gigi）的《深夜浪漫》皆有不錯迴響，各大勢力加持下令樂壇發展持續蒸蒸日上。

點擊圖輯認識今年樂壇新人sss：

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Edan至少穩袋3個新人獎寶座

Edan在2021年的事業運可謂以破竹之勢急升，除了在《大叔的愛》憑田田一角掀起全城熱潮，以男歌手身份攜歌曲《E先生 連環不幸事件》出道，憑着琴Solo確立情歌小王子形象，甫單飛就一舉奪下903專業推介、新城勁爆流行榜及Chill Club推介榜三台冠軍歌；音樂串流平台KKBOX及Joox分別總結年中榜，《E先生》均憑播放率奪得第一位，分分鐘有望奪年度歌曲。

Edan亦打鐵趁熱推出《小諧星》及即將發布第3首派台歌，似乎勢必將新人獎收納為囊中物。娘家ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介》依靠人氣投票，歌影視綜四線並行兼入屋度超高的Edan可謂冇得輸；在新城跟三大唱片有版權問題的情況下，成績一支獨秀；Edan更憑一首冠、一首亞之成績有望在叱吒生力軍奪金；港台這個戰場則相對與MC及Mike平分秋色；《勁歌》由於公司對立所以「冇份」競逐。

點撃圖輯逐格睇《E先生連環不幸事件》MV：

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新人獎三分天下 MC、Mike呼聲直迫Edan

環球唱片旗下新人Mike憑爆炸頭的造型被大眾記得，出道作《我不如》同樣強勢，在恩師Eric Kwok（郭偉亮）的加持下一舉奪得903專業推介、勁歌金榜、Chill Club推介榜三台冠軍歌；第2首派台慘情歌《我不是邱比特》後勁凌厲，奪得中文歌曲龍虎榜冠軍，令Mike成為勁敵中唯一擁有兩首冠軍歌之新人。

華納唱片旗下新人MC在《造星II》時節已因為穩定唱功吸引不少死忠粉絲，也是當年名副其實的人氣王，光看歌曲成績略為遜色，只得《反對無效》奪得903專業推介冠軍，不過歌曲成績依然不俗為四台五強；《Good Time》亦奪三台十強。

Mike與MC今年每逢出歌均掀起大眾討論，Mike憑一首冠、一首亞有望壓過Edan及MC奪港台金、並在叱吒奪銅；MC則有望在叱吒奪銀、港台奪銅；在破冰的情況下二人更有望在TVB所屬《勁歌》與「親生女」炎明熹（Gigi）分奪三座最受歡迎新人金獎（無分金銀銅）。

點擊圖輯睇Edan、Mike、MC今年發布之歌曲及成績：

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殺出人氣黑馬！

正當大眾以為來到年末，各獎項都幾乎塵埃落定之際，近月就有強勁黑馬殺入樂壇，他們是坐擁逾30萬粉絲YouTube頻道《試當真》的骨幹成員MC $oHo（蘇致豪）及KidNey（許賢），二人孖@kayan9896（吳家忻）合作歌曲《係咁先啦》憑「走先喇／係咁先喇／下次再玩吖」洗腦歌詞唱到街知巷聞，日前更獲邀擔任Dear Jane紅館演唱會嘉賓，歌曲傳唱度之高分分鐘有機會取代《E先生 連環不幸事件》年度歌曲之位。《係咁先啦》近日一舉登上903專業推介亞軍歌位置，本周日（3日）更會上《Chill Club》，破竹之勢無人可擋，MC $oHo與KidNey更乘勢接連推出新歌《跌嘢唔好搵》及《真嘢唔好講》，誓要在年末頒獎禮搶佔一席位！

YouTube頻道《試當真》的骨幹成員MC $oHo（蘇致豪）、KidNey（許賢）孖@kayan9896（吳家忻）合作歌曲《係咁先啦》憑「走先喇／係咁先喇／下次再玩吖」洗腦歌詞唱到街知巷聞。（IG／＠trialanderror924）

另外，在樂壇百花齊放的時節，無綫推出之歌唱節目《聲夢傳奇》少有地泛起漣漪獲注目，TVB當然不放過機會在樂壇分一杯羹，乘機為冠軍炎明熹發布新歌《真話的清高》，歌曲隨即登上中文歌曲龍虎榜20位、新城勁爆流行榜第8位及勁歌金榜第9位，可惜以年度計出道時間相對太遲，在三強鼎立的情況下相信只能以「親生女」身份在《勁歌》有所斬獲。