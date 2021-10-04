金鐘獎｜你看不到的直播現場！典禮未完卻現6排空櫈　高層嬲到震

第56屆金鐘獎頒獎典禮昨晚落幕，台灣影視聽中心董事長藍祖蔚在臉書上分享了一段漏網鏡頭，原來因為綜藝獎項頒完後，入圍者幾乎全部走光，半邊座位空空蕩蕩，只剩下槓龜的馬世芳獨坐在位置上鼓掌。



藍祖蔚寫道，因為座位安排把綜藝、戲劇入圍者分成左右兩邊，導致比較早頒完的綜藝獎項入圍者先行離場。「綜藝一頒完，藝人全散了，只剩敬業的馬世芳，堅持到最後。」藍祖蔚也丟出構想，綜藝戲劇要分開頒獎嗎？希望影視局可以加油想想這個大題目。

藍祖蔚分享他看到的視角只剩下馬世芳。（FB@藍祖蔚）

馬世芳被點名，謙虛回應「其實是難得來看明星，捨不得走啦」。他表示曾國城也有留到最後，只是藍祖蔚拍照的當下，曾國城正因為得獎在後台受訪，等訪問結束才走回座位繼續欣賞典禮。

尷尬的是，藍祖蔚的臉友在稱讚馬世芳之餘，不少人也批評綜藝人沒風度。其實這個議題過去黃子佼也曾拋出，很難找到兩全其美的答案。不過黃子佼看不下去貶低綜藝人的留言，親自在該則文章下一一回應，呼籲大家彼此尊重、體諒。

黃子佼特地分享過去主持三金的經驗，綜藝類入圍者往往是頒獎典禮上最配合做反應的一群，今年同樣不例外，只是鏡頭沒辦法顧到這麼多。藍祖蔚趕緊認證，昨天現場最熱情、反應最熱烈的就是綜藝人。今年受到疫情影響，沒有開放觀眾，更沒有準備「補位大隊」，才會導致台下座位空空如也。黃子佼替綜藝人抱不平，遺憾漏網花絮討論變調。

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