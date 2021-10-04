金剛突宣佈停賣40蚊雞翼：要暫時休息…　疑受網絡輿論影響銷情

金剛（李信樵）與台灣女星小嫻（黃瑜嫻）穩定交往1年多，目前定居於屏東，在墾丁大街擺攤賣雞翼，近來雞翼上線宅配服務，卻被網友質疑「1隻雞翼40元（台幣、下同）」太貴，事後2人開直播分享創業辛酸，結果雞翼業績大增，如今更賣到缺貨，只好宣布暫時停止訂購。



小嫻與金剛日前開直播說明創業辛酸，2人數度在鏡頭前落淚，讓大批粉絲相當心疼，沒想到隔天訂單就如雪片般飛來，讓2人變得更加忙碌。小嫻也透露，訂購雞翼的網站與LINE都是由她親自維護，客服也是她本人擔任，這還是第一次遇到如此大量的訂單，讓她有點手忙腳亂，甚至連上廁所、吃飯的時間都沒有。

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不過，大量訂單似乎也讓2人有點吃不消，據《三立新聞網》報導，金剛表示，小嫻這陣子當客服累到手軟，光是要接單與回答顧客問題就快忙不過來，再加上2人還有各自的錄影行程與業配活動，也因為新聞曝光，讓雞翼詢問度大增，結果就賣到斷貨，只好先暫時停止訂購。

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金剛提到，會利用這段時間消化先前的訂單，請大家耐心等待。而實際查詢2人的雞翼網站，目前也已顯示「感謝大家支持！已完售備貨中」。金剛也在臉書喊話，等10月初回去就會開始瘋狂煮、瘋狂出貨，感謝各位朋友的體諒。

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