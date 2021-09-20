金剛小嫻一隻雞翼賣40蚊被網民公審賣太貴　34字正面回應擊退負評

台灣藝人金剛（李信樵）、小嫻（黃瑜嫻）2020年8月大方認愛，目前定居屏東，小倆口還會前往墾丁大街擺攤賣雞翅，金剛18日宣佈開放宅配雞翅，吸引大批網友留言支持，只不過，其中有人疑似質疑價格過高，對此，金剛親自解釋。



金剛18日在FB公布雞翅開放宅配的消息，不僅感謝一路支持的粉絲，也謝謝相互扶持的另一半，「謝謝嫻一路相伴以及鞭策懶惰的我一直往前衝！」消息一出後，吸引一票網友留言支持，「終於啊，超想吃」、「期待收到雞翅」、「台北的朋友終於吃得到了」，竇智孔、NONO同樣留言力挺，「太餓了啦…這麼好吃的雞翅，我要吃整鍋」、「真材實料，一分錢一分貨，太好吃了啦」。

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只不過，當中疑似有網友質疑雞翅價格過高，留言「一支40（台幣）」，隨即釣出金剛親自說明，「設備，人力，軟體硬體，食材都是真材實料，這些都沒有認真算進去，所以不能這樣算喔」，親自回覆獲得一片掌聲，「辛苦了，繼續支持下去」。

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