金剛40蚊雞翼風波仲未完！直播爆喊後再回覆網民：真的不能這樣算

金剛（李信樵）與小嫻在墾丁大街擺檔賣雞翼，不過卻有不少網友認為一支雞翼要賣40元（台幣、下同）太貴，2人日前則在直播中解釋原因，金剛還在直播中一度哽咽。不料，今（23日）有一位網友跳出來留言，金剛看完則大器回應。



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金剛小嫻創業賣雞翼，豈料卻因為訂價引發熱議，當初留言的網友沒想到自己的言論掀起風波，昨天跑到金剛臉書留言解釋：「我沒有寫你賣貴，我只想確定，想要訂多少隻，沒有想到被寫買不起就不要買，我也是廚師我知道煮很累，我現在知道沒有說清楚是如此可怕，我也知道人力、時間、食材……，都要算，我只不過想確定訂多少隻，你們要加油廚師和演員是不一樣錢也不一樣，我想請你們看清楚寫（一隻40），沒有寫你們賣很貴，不要想太多」

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對此，金剛本人也出面回覆該網友：「可能我們都誤會彼此了，因為先看到別的酸民留言，然後再看到您寫出一包200一隻40的時候，當下會覺得真的不能這樣算，畢竟都是心血」表示當初並沒有多想，只是希望能解釋清楚。

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日前金剛小嫻出面開直播澄清，他們所販售的雞翼訂單不減反增，小嫻昨天更坦言自己忙到都沒什麼時間睡覺吃飯，她也向《三立新聞網》透露，等一切上手之後，會考慮是否要增加人力。

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