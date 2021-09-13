吳宗憲二女秘密嫁政客朱立倫CEO外甥　疫情下包台北教堂低調宴客

「綜藝天王」吳宗憲去（2020）年證實二女兒吳則含已答應男友求婚，對象就是國民黨前主席朱立倫的外甥蔣豐蔚。吳宗憲曾透露女兒的喜帖早已經印好，但對於宴客日期始終保密到家。
最新消息是吳則含的婚禮將於昨（12）日下午在台北市某家飯店舉行，對此吳忠憲也低調證實，另外朱立倫也預計會出席宴會。
吳宗憲和朱立倫即將結為親家，婚事備受關注。據《三立新聞網》報導，受新冠疫情影響，吳則含與蔣豐蔚的婚禮不斷推延，然而最新消息傳出，今日下午2人將於台北的飯店舉行婚禮，朱立倫也預計會出席宴會；為遵守防疫規定，他們將教堂旁的房間全包下來，吳宗憲稍早低調證實，「不要來打擾，他們都是圈外人」，再問嫁女兒的心情與祝福的話他則沒再多回應。
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