英國跳水王子戴利與丈夫確診新冠肺炎「很怕會死」　憂傳染2歲仔

英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）在今年東京奧運不但摘下一金一銅、兩面獎牌，在泳池邊織冷衫也引發熱烈話題，人氣更為上升。他近日透露曾在一月分感染新冠肺炎，嚴重到覺得肺部似被好幾袋米壓住，他一度擔心自己會死，而他的另一半、曾獲得奧斯卡金像獎的編劇Dustin之後也出現徵狀，兩人都更怕3歲的兒子羅比會因為兩個父親都重病而沒人照料。



戴利回憶他肺部嚴重不舒服，只好趕快去檢查站，但他走得很慢、很小心，不敢接觸到任何人，8個小時以後，結果出爐，他真的確診，形容：「我彷彿被蒸汽壓路機撞到，真的很怕會死。」

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Dustin過去肺部就曾經有過問題，對於新冠肺炎更害怕，無奈出現病徵。戴利自己情況反反覆覆，病況看似減輕，沒幾天又咳得更兇，還覺得頭部很緊，只能打電話叫救護車到醫院，驗血、照X光再吸入氧氣，直到出院後的3天，病情真的好轉，他才鬆了口氣。

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不過這一番內心掙扎和對抗新冠病毒的歷程，他都嚴格保密，不讓外界得知，直到康復後又在奧運上奪牌再過了兩個月，才對外公開，讓喜愛他的粉絲都嚇了一大跳。

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