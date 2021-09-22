專訪｜跳水王子戴利憶19歲挑戰體壇禁忌出櫃　愛織冷衫背後有原因

英國跳水王子戴利（Tom Daley）多少了解了成為聚光燈焦點這樣的事。這位東京奧運冠軍14歲時就在2008年北京奧運會上嶄露頭角，被全球封為跳水金童。十年前他挑戰全世界體壇的禁忌，公開表示自己是同志。

文：Isaac Garrido, Bakery Kung, Jimmy Mo（GQ Taiwan）



在本屆東京奧運前，他有半年因為膝蓋手術，完全無法走路。沒有人預料他可以再拿到獎牌，只是在媒體拍到戴利趁著跳水比賽下一輪的空隙時用針織毛衣讓自己冷靜時，他再度成為媒體的焦點，之後打破了長期由中國獨霸跳水冠軍的傳奇，拿到為之努力了十幾年的奧運金牌。現在戴利成為當代敢於展現脆弱特質的新男性氣概象徵，改寫又顛覆異性戀本位的觀點。「世上不該有性別角色與規範，告訴我們能做與不能做甚麼？」戴利告訴GQ。

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你必須做任何能讓你分散注意力的活動，不管別人怎麼說

金牌選手織冷衫的照片傳遍了世界，這位男子奧運冠軍做了一件歷史上認為只有女生才會做的事情。對於戴利而言，這有著雙重含義，他拿著針線時讓自己站在一個充滿力量的立場上，對抗著傳統男性氣質語彙，還溝通著當代體壇該注重的心理健康。「我想你必須做任何能讓你分散注意力的活動，鼓勵心裡活在當下。每個人都有自己的方式，對我來說，就是編織。」

如果是疫情拋出了心理健康的議題，那麼本屆東京奧運更是如此，當代女子體操界傳奇、拿過四面奧運金牌的美國選手Simon Biles，退出了數場比賽來讓自己優先照顧好心理與情緒的穩定。「人們常告訴我們：『你會沒事的，因為你是一名運動員，你必須專注於獲勝！』但有時候並非如此，在這些看似無敵的選手人心裡，常會不免懷疑，心裡很多憂慮。」戴利表示。

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戴利在2020年東京奧運會之後，離開了整個國家都在注目他的英國、兒子，還有他的伴侶奧斯卡製片兼編劇得獎人Dustin到加拿大蒙特里爾休息一段時間，「當人有了家庭後，一切都不一樣了，對於生命中真正重要的事情會有不同的看法，」戴利表示，他在度假期間發布了自傳《Coming in the Ari》的封面，定於10月出版。在自傳中，他暢談了成名的好處和壞處，「這過程中有很多艱難，比如失去我的父親（他的父親40歲時就因為腦瘤過世），還有在我的性取向和身體形象上的掙扎，但寫自傳就像是釋放這些情緒。」

當代對於男人身體的迷思

談到形象，這是當代新男性議題的一部分，特別是關於男性的體格，但是大部分人不會知道運動員，尤其是游泳運動員可能苦惱於甚麼男性體格的形象問題。

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「這一方面是人們很難理解的，簡單來說，大部分運動員比賽時都穿運動服比賽，所以不會想太多，最重要是成績出色。但是游泳與跳水選手身上就只有泳褲，整個身體都供人們觀看，而且總有那麼一刻，如果你吃了「壞」食物，你會說：『我感覺很糟糕，我看起來很糟糕。』我感覺身為運動員時，就是不斷的提升自己，體能、技巧或成績都是如此，永遠沒有回頭路。在季前準備時，有一段時間你會退步一些，因為要增加肌肉鍛煉，身體在不斷變化，你在鏡子裡看到自己身材變了時，很可能會不知所措。這聽起來好像很奇怪，但是如果你和其他運動員聊一聊，他們會告訴你這很常見。我認為這樣的情況，正在改變人們討論身材的看法。」

當戴利出櫃或者是拿到奧運獎牌，總是在社群上引起千百萬注目時，世界上還是有很多國家把同性戀當成犯罪，甚至本屆參加奧運會中有10個國家依然判同性性行為死刑。戴利希望自己能對這個現況產生改變，他甚至將會出版一本關於家庭多樣性的童書。「全世界有那麼多樣與成員不同的家庭，我的書應該有代表這些家庭的故事。因為他們組成家庭後，不一定是從此過上幸福生活的父親與母親。」

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戴利認為在改變人們對性別與傳統家庭的偏見時，有時候情感的力量會遠遠大於演講般的宣言，就像他在東京奧運記者會上那樣。「我講出來的話，雖然讓更多人勇於發聲，但是並沒有產生任何變化，沒有改變任何法律。」戴利表示，正因如此，人們希望他我發揮更大的影響，並利用2022年大英國協運動會來觸發具體行動，「我希望看到更到更多LGBT運動員參與，並進而刺激參與國改善他們的法律。」

不要因為別人的期望而改變自己

差不多10年前，也就是2013年，當戴利挑戰世俗眼光，公然以金牌運動員身分出櫃時，外人看來鐵定對他的人生有很大衝擊，但是戴利現在卻淡然以對，「除了人們開始尊重我是誰，也不會期望我變成另一個人之外，其實我的生活並沒有太大的改變。」

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：東京奧運的矚目選手！專訪跳水團體金牌 Tom Daley：「該停止讓性別角色告訴我們該做甚麼，又不該做甚麼了。」】