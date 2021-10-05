許廷鏗直播遭網友踩場爆「搞大我個肚」　稱已多次滋擾：我唔識佢

歌手許廷鏗（Alfred）昨晚（4日）開IG live正式宣布新動向，成立自家新公司「自許紀錄」，今日再宣布周四（7日）有新歌《佛系人生》派台。

不過今日有報道指，Alfred昨晚開live時發生小插曲，有IG用戶「angeltkc」忽然留言作出嚴厲指控，包括「背著女友偷情」、「又攪大我個肚唔認數」，該用戶自稱係「明星」，要求Alfred公開情侶關係，又向其他直播觀眾說：「等之後Alfred公開拍拖，你地見到我個名Angeltkc同我個樣就知係我！就知我依家講嘢係事實！」

Alfred宣布成立新公司，周四有新歌。（IG圖片）

Alfred宣布成立新公司，周四有新歌。（IG圖片）

直播遭踩場的Alfred向《香港01》稱多次遭到滋擾：「冇乜好回應，我唔識佢。已經試過幾次咁騷擾我，太無謂喇呢啲嘢。」翻查資料，近日上映電影《#PTGF出租女友》演員之一的曾嘉晴擁有同名IG，她於戲內飾演「學生妹君怡」，晚上《香港01》向曾嘉晴查詢，她回覆指遭到冒認：「近日一直被騷擾，昨日下午已報警落案，不料晚上發生這種情況。」曾嘉晴強調只有「angeltkc 」、「angeltkc.photo」兩個公開帳戶，猜測有人用類似帳戶冒認。

在直播滋擾Alfred的同戶自稱與《#PTGF出租女友》演員曾嘉晴同用戶名。

曾嘉晴稱昨午已報警，未料晚上已發生事端。

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