由新導演鄭峰嵐編導；ToNick主唱趙善恆（恆仔）、鄧月平、張建聲、岑珈其、郭奕芯等人主演的話題性愛情片《#PTGF出租女友》，電影改篇自真人真事網絡小說，今日（22/9）正式上映，較早前導演鄭峰嵐、恆仔和鄧月平接受《香港01》訪問，分享了不少當中的趣笑及辛酸。



《#PTGF出租女友》現已上映，由趙善恆及鄧月平主演。（葉兆康 攝）

導演望大家畀多啲意見

其實導演鄭峰嵐一向都有拍開影片，不過今次是首次執導長篇電影。今次擔任導演、編劇以及剪接三職，的確毫不容易，自知一定有所不足，希望觀眾見諒，多多留言，好讓自己汲取經驗。此外導演亦想借《#PTGF出租女友》幫一眾PTGF平反。「佢哋唔係妓女！」同樣因為要準備拍攝關係，他都有特意約見真人真事的事主，盡可能吸收有用資訊，加入戲中以豐富畫面和背景。

對此恆仔大讚導演非常勤力，直言：「就連平時放飯導演都係拎住飯盒，一路食一路繼續執劇本，大家繼續一齊度到最好。」導演則反讚恆仔：「我最多謝恆仔幫我豐富晒家俊（戲中角色）的內心世界，係一啲我都冇諗到嘅位置，佢哋俾到好多驚喜我。」

導演笑言今次拍攝的確好大壓力，首次執導就要擔任導演、編劇以及剪接三職。（葉兆康 攝）

有冇玩過交友apps？

問及今次在拍攝前有何特別準備，有否試過特意下載交友apps來視察這個圈子，恆仔先回應：「我自己就冇嘅，但就有聽過有朋友透過交友apps認識到另一半，有人仲結埋婚好sweet添！」導演笑指：「我有呀！因為為咗今次套戲，就入咗一啲Telegram群組，同啲PTGF傾下偈，睇下佢哋個心態，就係做下功課咁。」

導演鄭峰嵐大讚鄧月平爽快，當初想搵鄧月平拍戲時，她：「直接約出嚟面對面傾！」（葉兆康 攝）

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有場戲似《喜劇之王》流鼻涕咁

戲中恆仔和鄧月平有很多對手戲，兩人笑言大家都有很多不同的想法且有火花，時常都會提出意見，導演對此表示非常滿意！提及最深刻的場口時，恆仔笑言：「我哋有張戲喺床到，我攬住佢（鄧月平）喊，喊到收唔到聲！」鄧月平補充：「係呀！佢喊到滴眼淚滴咗入我隻眼入面，又喊咗好耐，佢好有情緒，導演又唔嗌cut，呢幕就好似《喜劇之王》嘅鼻涕咁，佢有鼻涕，我哋有眼淚做經典場面。」

鄧月平笑指戲中恆仔喊到眼淚滴入她的眼中。（影片擷圖）

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恆仔驚咗女性衛生巾

事實上除了眼淚之外，戲中還有一場鄧月平要用女性衛生巾幫恆仔止血，問到當下恆仔有否好抗拒時，鄧月平回應：「其實一開始我有感覺到佢有抗拒同唔想，好似有啲驚咁。」恆仔補充：「我記得個日我哋已經開咗好多個鐘工，拍埋呢場就收工，但個人已經好攰，劇本本身度嘅對白好似唔係拍出嚟咁，但當下有啲自然反應出咗嚟，直接答咗唔係怕痛，而係拍呢個（女性衛生巾）。」

鄧月平表示從未試過被約去「不明飯局」，笑指自己應該唔夠魅力。（葉兆康 攝）

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鄧月平為拍戲增肥 嚇怕追求者

最後問到鄧月平有冇試過被約去「不明飯局」時，她笑言：「我真係覺得自己好失敗，我真係未試過有人咁樣約，通常都係有魅力個啲先會俾人約，但冇人約我…」而去年初鄧月平就因為拍攝陳果的《墮胎師》增肥40磅，問到自己肥了身邊的人有否變得好現實，少了人靠近自己，她笑言：「的確係咁，就連當時追緊自己嘅人都即時放棄！因為當時就連平時出街都要拎住支拐杖，着衫都係好普通個啲，真係自己都頂唔順。」

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