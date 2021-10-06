Emily Ratajkowski半裸拍MV被性騷擾　還原Robin Thicke胸襲過程

今年30歲的模特兒兼網紅Emily Ratajkowski，以甜美的面孔外加無懈可擊的魔鬼身材走紅，是不少男性朋友心中的完美女神，相信不少網友是在2013年來自Robin Thicke的主打歌曲〈Blurred Lines〉對她留下了深刻印象。Emily Ratajkowski在MV中大膽上空出鏡，毫不扭捏又俏皮可愛的表現讓她一砲而紅。



不過Emily Ratajkowski卻在即將出版的個人散文集《My Body》中驚爆，當年在拍攝的過程中，Robin Thicke曾經非常不禮貌的對自己惡意胸襲。Emily Ratajkowski提到，當時她已經脫掉上衣，只穿著一件肉色的內褲，卻忽然有一隻手從背後放在自己的胸部上，自己當時嚇了一大跳，回頭只見到Robin Thicke戴著墨鏡，並且笑得十分曖昧的後退了一步。

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Emily Ratajkowski形容當時的感覺非常的不舒服並且被羞辱，但當下她並沒有馬上向導演反應，而選擇忍受。而Robin Thicke會做出這種舉動的原因很有可能是因為他喝醉了，事後他也有向自己道歉。

而MV的女導演Diane Martel也向傳媒證明了當時的拍攝現場真有其事，不過事後Emily Ratajkowski在拍攝過程中依舊保持著專業。雖然目前Robin Thicke並沒有回覆這項控訴，但這項爭議行為無疑對這位已婚歌手的形象又是一記重傷啊！

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