超感應學園｜蔡凡熙養眼度不輸姜濤　似Edan喜感爆燈獲封台版田田

ViuTV與台灣八大電視合作推出的原創劇《超感應學園》本周一 （13日）起逢星期一至五晚上9時30分播映。《超感應學園》播出後，除了MIRROR成員姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）成為香港觀眾一大看點，擔正的男主角蔡凡熙亦憑着帥氣外表、迷人招牌笑容、以及帶喜感的誇張演技而備受關注，觀眾紛紛封他為「台版田田」：「石頭連表情動作都好似Edan（呂爵安）」、「個Feel同對眼都似」、「同《大叔的愛》Edan啲戲一樣」，更有觀眾指蔡凡熙的演技略勝一疇：「不過Edan可以學下男主啲戲。」



蔡凡熙亦憑着帥氣外表、迷人招牌笑容、以及帶喜感的誇張演技而備受關注，觀眾紛紛封他為「台版田田」。（劇照）

超感應學園．劇評｜姜濤Anson Lo係唯一賣點？ 靠喜感贏觀眾歡心

其實現年24歲的蔡凡熙跟「人氣王」姜濤站在一起可謂相當養眼，絲毫不被比下去；蔡凡熙的來頭更不容小覷，2016年他在因緣際會下通過九把刀電影《報告老師！怪怪怪怪物！》的甄選入行，翌年已憑《通靈少女》獲金鐘獎新進演員提名、以及憑《痴情男子漢》獲金馬獎最佳新演員提名。今年蔡凡熙更是順勢崛起，連續接拍4部電視劇及1部電影，更與香港影帝黃秋生搭檔主持《開著餐車交朋友》，是為台灣現時新生代演員中炙手可熱的小鮮肉之一。

另外，蔡凡熙早前亮相八大電視節目《娛樂百分百》時，亦指自己想與姜濤演BL劇，更揚言：「我一定會親爆姜濤！」搞到姜濤忍不住笑回：「親爆……好啊，來！」相信不少人觀眾都希望兩人在熒幕上做情侶，讓蔡凡熙做真正的「台版田田」。

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