超感應學園｜6至10集劇情率先睇　姜濤為Anson Lo之死感自責

ViuTV與台灣八大電視合作推出的原創劇《超感應學園》本周一 （13日）起逢星期一至五晚上9時30分播映。故事講述「超自然感應社」社長石少華 （蔡凡熙飾） 在一次意外中死而復生後，認識了陰間引路人方小路（劉奕兒飾），及後二人連同西多士（姜濤飾）等「六小福」社員，攜手協助鬼魂完成未了結的心願，MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）亦有擔綱演出，人氣偶像強強聯手成為香港觀眾一大看點。



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超感應學園．劇評｜姜濤Anson Lo係唯一賣點？ 靠喜感贏觀眾歡心

分集大綱

第6集（9月20日／星期一）

鄭一飛飛仔（盧瀚霆飾）過世後，個人頻道上傳新影片；「超自然感應社」氣憤飛仔遭到網友酸言酸語，也心疼西多士為了飛仔的死自責不已，眾人找到造成騷亂的關鍵人物，為飛仔討回公道。西多士感動， 加入「超自然感應社」一起「改變世界」。

第7集（9月21日／星期二）

李培安（林思廷飾）巧遇高中家教老師鄭皓一（鍾政均飾），兩人重新聯繫。「超自然感應社」因為飛仔事件人氣暴漲，社辦被人潮擠爆，委託案件絡繹不絕。社辦電腦故障，甘祚良阿甘（洪群鈞飾）一展所長，陳靜芳（百白飾）對阿甘有了進一步的認識。

第8集（9月22日／星期三）

在培安與皓一的約會過程中，詭異事件層出不窮，石少華石頭、小路決定介入，二人關係在過程中產生微妙變化。靜芳開始製造與阿甘獨處的機會，阿甘覺得靜芳是難尋的知音。

第9集（9月23日／星期四）

皓一過世的未婚妻王佳琪（魏蔓飾）同意只要完成心願就肯投胎，於是石頭、小路帶領「超自然感應社」執行佳琪的圓夢計畫，參與其中的皓一讓培安心碎不已，二人感情生變。蔡半仙（海裕芬飾）看到石頭身邊的小路大吃一驚，石牧師（謝其文飾）勸她保持冷靜，盡力保守與小路的秘密約定。

第10集（9月24日／星期五）

何組長（鄭有傑飾）震怒「超自然感應社」裝神弄鬼，誓言要解散社團。同時，學校舊宿舍拆除工程屢遭困難，鬼影幢幢。羅教授（單承矩飾）替「超自然感應社」求情，社團因此被要求到舊宿舍做勞動服務，遇見詭異咳嗽鬼。培安與皓一分手後大受打擊，足不出戶。

超感應學園｜蔡凡熙養眼度不輸姜濤 似Edan喜感爆燈獲封台版田田