雞排妹鄭家純80分鐘真空直播被告全因兩隻字　屠龍後再手撕男網紅

台灣女星鄭家純（雞排妹）7日開「屠龍」直播，意外引發多起案外案，不僅爆出衣服下什麼都沒有穿，又手撕有23萬名粉絲追蹤的PTT紅人「我是小生」是噁男，沒想到反被對方告，而她也不是省油的燈，直接截圖回敬並嗆聲「還硬凹」、「霸凌千千萬萬個曾經遭受性暴力的普通人」。



鄭家純今年歷經爆出翁立友性騷擾、不倫戀風暴、切割脫口秀演員龍龍，現在又引發案外案。鄭家純與我是小生的仇恨要從7月開始說起，當時鄭家純被爆出與有女友的保時捷男出入飯店，後續也有在臉書回應不倫戀風暴，豈料我是小生跑到澄清文下留言，竟提起先前鄭家純被性騷擾後舉辦的展覽，在不倫風波文底下反問「所以會辦展覽嗎？」

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鄭家純事後留言請我是小生把「所以會辦展覽嗎？」留言刪除，對方不僅沒有拒絕，反而在臉書回嗆「一句沒有貶義詞的話，引來這麼多負面猜想」、「我看到一個擁有75萬話語權的人（指鄭家純），在霸凌一個普通人」回敬，兩人因此結下樑子。

時隔近3個月，鄭家純7日開屠龍直播，期間我是小生也進入直播觀看，氣得她直接開罵「我是小生你這個噁男給我滾，我不歡迎你來看我的直播。」對於鄭家純的辱罵，我是小生決定開告回敬，事情愈變愈複雜。

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我是小生在臉書指出，鄭家純的媒體聲量那麼大、粉絲又多，他一個被無端攻擊的人，似乎沒有人願意站在他這邊，但他在台灣律師的建議下決定開告，要求鄭家純公開道歉，表明自己是在「捍衛權利」。

鄭家純也不是省油的燈，深夜也在臉書回應，當初她請我是小生刪除留言時，對方在知道真相的前提下還硬凹，而且還諷刺她一個擁有75萬話語權的人在欺凌普通人，那「所以會辦展覽嗎？」這句話就是一個擁有23萬話語權的人，正在欺凌千千萬萬個曾經遭受性暴力的普通人，「還望自重」，言辭犀利打臉回去。

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