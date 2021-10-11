町田啓太、赤楚衛二CP變情敵　《SUPER RICH》成最期待秋季日劇

去年一部BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（下稱《30處男》）成功捧紅町田啓太和赤楚衛二，「處男」熱潮席捲全亞洲！不過「鮮肉二人組」即將在《SUPER RICH》自毁CP，並由愛轉恨上演「姨姨爭奪戰」，該劇還被日本民眾票選為「本季最期待劇集」冠軍，可見人氣之高！另外《X光室的奇蹟 2～放射科的診斷報告～》和《真犯人旗標》亦先後登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾萬勿錯過以下幾部人氣日劇。



《X光室的奇蹟 2～放射科的診斷報告～》（10月4日首播）

改編自同名漫畫，由窪田正孝和本田翼主演的熱血醫療劇集《X光室的奇蹟 2～放射科的診斷報告～》承上季劇情，講述天才放射線技師五十嵐唯織（窪田正孝飾）獲邀到美國參與人工智能的讀影輔助系統開發計劃；兩年後，唯織回歸甘春總合醫院，發現前院長已經離職，新院長卻對放射科毫不重視，更有意逐步縮減部門規模，唯織該如何面對這個困境？

《X光室的奇蹟》首部曲於2019年4月播放，平均收視突破12.1%，打破當時富士月9四年來非續篇的最高紀錄！續集由原班人馬主演，也是窪田正孝婚後首部富士作品，難怪本田翼不禁感嘆光陰似箭：「兩年間他已經成為人夫，還演出晨間劇！」劇集現已在「黃Viu」上架。

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《真犯人旗標》（10月10日首播）

由懸疑神劇《輪到你了》班底傾情打造，《真犯人旗標》講述平凡上班族相良凌介（西島秀俊飾）和妻子相良真帆（宮澤理惠飾）育有一子一女，一家四口被視為模範家庭。某天凌介妻女突然失蹤，網上貼文更直指「失蹤者或許是被那個丈夫殺死」，令他頓時從悲劇丈夫變成嫌疑罪犯，還被貼上殺死家人的「真犯人旗標」！此時，他的部下二宮瑞穂（芳根京子飾）出手相助，二人一起尋找事件的真相⋯⋯

《真犯人旗標》將會連播兩季，並採取邊拍邊播形式，因此男主角西島秀俊也自爆還未得知最終結局：「所有演出者都只掌握各自情報，所以到底發生了甚麼事、誰是可疑人物，我也會和觀眾一起考察。」該劇也是宮澤理惠睽違17年再度演出的民放電視劇，引發觀眾期待！《真犯人旗標》於10月10日起逢星期日播出，觀眾可以透過「黃Viu」緊貼進度。

《SUPER RICH》（10月14日首播）

被喻為「最期待秋季日劇」，《SUPER RICH》講述電子書社長冰河衛（江口德子飾）過著有錢無愛的人生，她把公司看得比自己重要，還將所有時間奉獻在工作上。這時她遇上了與自己完全相反的窮學生春野優（赤楚衛二飾），令公司的未來和二人的人生面臨巨大變化！

繼《30處男》後，「魔法CP」赤楚衛二和町田啓太合體演出《SUPER RICH》，町田啓太將在劇中飾演江口德子的得力助手，疑似與赤楚衛二上演爭女戲碼！消息傳出後不但引發腐女粉絲暴動，劇集官方社交平台追蹤數目還暴增萬人，可見二人的叫座力！本劇也是江口德子出道16年以來首度主演的黃金檔連續劇，還重金禮聘「日劇女王」松嶋菜菜子強勢加盟，讓網民直呼不得不看。《SUPER RICH》將於10月14日首播，逢星期四深夜在「黃Viu」更新最新集數。