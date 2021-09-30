闔家辣｜鄭中基重現暴龍哥Tone教闔同冚字　殺青同Edan呂爵安攬攬

由吳君如監製、聯同鄭中基、梁詠琪及MIRROR成員呂爵安（Edan）主演，新晉導演鄭晉軒執導2022最火辣賀歲片《闔家辣》先導預告未見樣，已由鄭中基以「暴龍哥Tone」先發聲，教大家點讀「闔家辣」而非「冚家辣」！
吳君如繼2021年口碑、票房皆取得驕人佳績的《媽媽的神奇小子》後，緊接2022與鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）演出最新賀歲片《闔家辣》，繼續滿載溫馨笑意，「joke」動人心。
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電影先導預告中，雖然未見主演現身，但就由鄭中基以「暴龍哥Tone」發聲教學，爆發喜感教大家發音認字並解構「闔」一字。他講到：「門字部嘅字，相信大家都好熟悉，今日就等我教大家好多人都讀錯嘅字，同樣係門字部，入面有個去字，然後下面放個皿，（發音）洽、盒、合、俠、峽，《闔家辣》，唔係冚家辣，冚係配家橙，闔配家辣。」
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