海岸村恰恰恰劇評｜俄國文豪經典藏隱喻：「愛」真能克服一切嗎？

在韓劇《海岸村恰恰恰》裡，另一本頻繁出現的書是俄國文豪托爾斯泰的《人靠什麼活下去》（或譯「人為何而活」），這本書就放在由金宣虎飾演的男主角斗植家中書櫃上，夾著一張三人合照，從劇情的推演可以得知，相片中的學長一家人在斗植的生命經驗裡扮演著舉足輕重的角色——甚或扮演影響著斗植心理狀態的關鍵地位。



在托爾斯泰《人靠什麼活下去》這本短篇小說集裡，收錄了同名短篇小說〈人靠什麼活下去〉，描寫一名貧窮鞋匠西蒙，在一次寒夜裡向農夫收取欠款未成，眼見著禦寒冬衣就要開天窗，卻在回家路上因憐憫而收留裸身發抖的陌生人後所展開的故事。

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在許多關於這個故事的討論中，歸納出托爾斯泰的小說寓意，是人必須依憑著「愛」才能生存下去。

〈人靠什麼活下去〉的劇情隱喻

當劇情走到第14集，斗植「消失的五年」成為本劇末段最重要的情節，目前收集到的五年碎片包含：斗植曾是一個「平凡的上班族」，在情同兄弟般的學長開設的公司上班，上班地點的保全大叔是綜藝節目副PD、現在半身不遂的爸爸，衣櫥裡那件無法丟棄的西裝是由學長夫婦所挑選贈送，學長可能在一場意外中死去，而學長的死與斗植有關。如果托爾斯泰的小說在這段劇情裡有其隱喻，就得從這兩段情節開始討論：

其一，惠珍第一次從斗植書架上取下的書，就是這本《人靠什麼活下去》

其二，對斗植而言，無法與人分享、與學長夫婦重要卻又苦痛的回憶，被夾在這本小說裡

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從鄰人的愛到惠珍的愛

對斗植來說，惠珍的出現讓他重新體驗另一種被愛的感覺——不同於公辰村民們親人般的愛。在惠珍闖進斗植的世界之前，他在公辰度過了童年及重返公辰後療傷般的五年，其中支持他的最重要角色，是在爺爺離世之後一直照顧著自己的鄰居奶奶「坎離小姐」，這與〈人靠什麼活下去〉裡那對失去父母的雙胞胎，依憑「鄰人的愛」而得以生存相呼應。

我們甚至可以說，編劇安排的公辰村民角色，都是愛著斗植的。尊重著他只領最低工資、不固定休息日的工作原則，接受他不講「敬語」的隨性處事態度（這對重視輩分的韓國人來說是非常難能可貴）。在11集最後，眾人的裝傻又巧妙的助攻，讓惠珍不得不大方認愛；13集齊聚一堂為斗植慶生，又懂得適時離開還給小倆口獨處空間等等，都是公辰村民愛的表現。

「愛」真能克服一切嗎？

而惠珍的愛呢？在斗植看似充實豐富的生活中，心裡有兩個黑洞始終無法填補，一個是對爺爺猝逝的自責，另一個則是夾在書裡那張照片隱含的秘密。而這兩個斗植不願啟齒的苦痛，都將由惠珍來試圖揭露並填補安慰。

因為愛他，惠珍亟欲了解斗植的渴望越趨膨脹，想明白他的過去，亦想參與他的未來。這兩件事情若透過〈人靠什麼活下去〉來譬喻詮釋，我想可以這樣說明。

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在這篇小說裡，墜落凡間的天使領悟到了：「世人似乎認為，他們僅靠一己之力而活，而實際上，他們活著是因為愛。」斗植因為爺爺的愛、鄰人的愛而順利生存成長了，也因為惠珍的出現而體驗到另一種愛；但身為大人的我們都知道，在「愛情與麵包」的生存考驗裡，少了「麵包」終究難敵現實、終將拖垮「愛」所築構看似堅固的堡壘。

編劇透過許多甜到手指蜷曲的情節告訴我們，惠珍與斗植愛得正濃烈，也安排了許多插曲提醒觀眾，在菁英教育裡成長的惠珍，在短時間內很難平衡「世俗對成功的定義」及「斗植的處事原則」（我相信她已經有在努力平衡了）。

面對「未來」，她不僅一次詢問斗植：「想回首爾嗎？」「現在打零工的生活方式只是暫時的吧？」我們不能苛責惠珍的提問，對未來的想像與規劃是我們從小到大面臨的課題，尤其在惠珍告白時，就已經明明白白地說自己是從現在到99歲都要明確規劃的人。這樣價值觀的強烈衝突，僅靠「愛」就能化解嗎？顯然這是兩人之間必須正視的問題。然而，惠珍也在斗植假扮一日男友時，就堂堂正正的說：「反正我賺得多！我男友做什麼重要嗎？」可見金錢不會是壓垮兩人關係的最後一根稻草，不過斗植不是樂透得主還是讓惠珍稍微失望就是了。

至於「過去」，當美善轉述公辰三大謎團時，惠珍最感興趣的當然是斗植「消失的五年」。然而，自小就成熟堅強、對他人人生課題總是直接了當、在面臨自身生命巨變時，卻是選擇避談的斗植，自然就不是主動出擊的人。惠珍勢必得反覆叩問，才有可能打開斗植封閉五年的心房。

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已經很久沒有人可以聽他表達自己的痛苦了，我想妳應該能成為斗植的樹洞。──呂統長

無論是旁敲側擊，還是與斗植正面對決，惠珍始終得不到想要的答案。惠珍明白看見斗植說出「只是普通的上班族」、「相片裡的人只是朋友」時眼底深邃的悲傷，正因為兩人相愛的關係，才讓的壓抑情緒在惠珍面前表露無遺。

斗植表情騙不了惠珍，這段感情若要延續下去就勢必得坦承相見，這一點斗植也很清楚，因此在第14集中，當惠珍聽了呂統長的建議，給斗植一點時間時，即使心急，也只能耐著性子，等待斗植願意敞開心房的那天。

無法預知的明天

在〈人靠什麼活下去〉故事裡，天使最終領悟了三個人世間的道理，除了上述所說「人類是依靠愛而生存」以外，人無法擁有的東西即是「預知明天」，對斗植來說，爺爺及學長的死亡打擊，帶來了自責，也帶走了對明天的期待，曾經和爺爺、學長一起預想的美好未來，都因死亡而破滅了。

斗植縱使喜歡動物也不願幫伊準與寶拉照顧刺蝟，他告訴惠珍自己「不養有生命的東西」，也告訴孩子們「叔叔還沒做好離別的心理準備」，因為人們無法預知明天，而明天又可能隱藏著未知死亡的威脅。

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爺爺的死亡在斗植幼小的心中埋下了自責的種子，雖然在鄰人無私的愛當中，斗植順利長大了，但他始終畏懼死亡，直到與學長相關的一連串事件發生，他內心最脆弱的領域終究失守，相信自己會帶來不幸。

在〈人靠什麼活下去〉故事裡，訂做明年新鞋的富豪、喜收訂金的鞋匠都無法預言明日，更何況人類是看不見死亡天使的。無論編劇如何收拾最後兩集，惠珍如樹洞般的傾聽與陪伴，勢必成為拯救斗植的浮木，斗植必須明白，世界上沒人能預知明日、預知死亡，才有機會克服心魔，再憑藉著眾人的愛，好好活下去。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：編笑編哭／B編，原文：《海岸村恰恰恰》：「愛」真能克服一切嗎？】