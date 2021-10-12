圓規風球｜媽媽必睇韓劇　浪漫《海岸村恰恰恰》刺激《魷魚遊戲》

颱風「圓規」來勢洶洶，安全起見大家都不應外出。留在家中除了做家頭細務，亦可以追劇集看！今次向大家介紹必煲韓劇，颱風天最啱！



One the Woman

《One the Woman》由李荷妮、​​李相侖主演，講述了不正之風不良女檢察官由於記憶喪失，稀里糊塗地變成與自己長的非常相似的端正的財閥媳婦，人生髮生大逆轉，開始走上充滿危險跌宕起伏的尋找記憶的故事。劇集開播後拿下亮眼的冠軍收視率，劇集搞笑非常紓壓。

+ 9

柔美的細胞小將

《柔美的細胞小將》是韓國首部動畫結合真人電視劇，改編自韓國同名熱門漫畫，在網上擁有超高討論度，由金高銀、安普賢、李侑菲主演。講述透過主角有美頭腦中的細胞視角，來展現出30代平凡職場人的人生故事，漫畫中將細胞們可愛擬人化，相當逗趣引發讀者的共鳴。改編自同名漫畫，故事圍繞在女主角「柔美」與柔美腦中的細胞們展開，每當柔美遇到事情開始思考時，這些小小細胞們就會共同商量，做出下一步判斷。通過柔美頭腦中的細胞活動，來闡述女主角的人生故事。

+ 5

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海岸村恰恰恰

《海岸村恰恰恰》由金宣虎、申敏兒和李相二主演，講述在海邊的小村莊「公辰」上，開設牙科診所的都市女醫師尹惠珍（申敏兒飾），與只拿最低時薪，在村莊包辦大小事務的熱血「洪班長」洪斗植（金宣虎飾）之間的羅曼史。《海岸村恰恰恰》不像「傳統」韓劇，沒有大量爭吵誤會，男主亦非高富帥，但劇情卻十分療癒，劇情節奏很流暢。

+ 4

機智醫生生活2

《機智醫生生活2》由曹政奭、柳演錫、田美都、申鉉彬、鄭敬淏回歸演出，第一季的粉絲一定要追！《機智醫生生活2》是 2020 年播出的《機智醫生生活》續作。第 1 季最終集來到 16.711% 的超高收視。故事講述在有些人出生，有些人死亡，被稱為人生縮影的醫院裡，有群人過著平凡而特別的生活，20 年好友的默契讓他們只要通過眼神就能夠交流。

+ 5

魷魚遊戲

最後一定要提的就是近期大熱的《魷魚遊戲》，《魷魚遊戲》只有9集，已經全部播映完畢， 每一集只是半小時至一小時，一日可以睇完！《魷魚遊戲》由電影《南漢山城》、《熔爐》的導演黃東赫執導與編劇，演員包含李政宰、朴海秀、許聲泰、魏河俊、金珠姈、鄭浩妍以及朴正彥。劇情講述一群陷入危機、亟需金錢的人接到神秘的邀請，受邀參加遊戲。玩家共 456 名，來自各行各業，通通被關進一處秘密地點挑戰各種遊戲，目標贏得 456 億韓圓的獎金。每種遊戲都是韓國人小時候會玩的傳統遊戲，例如「 一二三，木頭人」，只不過一旦輸掉，代價就是死亡。

+ 16

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