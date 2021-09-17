福原愛離婚後約會日本第68代相撲手「新對象」曾酒醉傷人形象負面

福原愛離婚後，一舉一動仍讓外界關注，她先是擔任東奧桌球比賽球評，接著受訪淚謝中國人支持，積極拚復出，最近已退役11年的日本第68代相撲橫綱朝青龍，分享2張他和福原愛一起在壽司餐廳用餐的照片，還喊話要福原愛加油，引發熱議。



朝青龍貼出和福原愛的合照，寫下「和愛醬一起的午餐時光，愛醬加油！」不過網友頗有意見，還虧福原愛：「愛醬可以的，因為就算妳不努力，中國人也會接受的，不用擔心」，更有網友大膽直言：「加油？我不明白是什麼意思」，似乎是在諷刺「福原愛是要重振公司嗎？」

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另有網友提到不只是福原愛的不倫事件，朝青龍也曾因酒醉傷人事件，引發醜聞，因而宣布退出相撲界，被嘲諷與福原愛一樣是負面新聞人物。

相關圖輯：福原愛婚變後受訪：能活到今天，是因為中國人的支持（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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