唔只張敬軒踩過界拍劇　樂壇天后王菲曾以天價擔正演日劇玩騙婚

無綫（TVB）近期積極籌備全新綜藝節目《男神廚房》，日前一眾嘉賓出席拜神儀式，當中張敬軒在接受《香港01》訪問時透露將踩過界拍劇：「有呀！咁啱嚟緊，而家唔講得住。（TVB劇集？）唔講得住遲啲先，因為佢哋跟緊流程。」其實軒仔早在今年3月亮相《勁歌金曲》錄影時就直言有興趣拍古裝劇，不過他就擔心要吊威吔，如今他透露有拍劇計劃，不少網民都猜測軒仔的願望終於可以實現！
其實軒仔曾在2007年拍過單元劇《森之愛情》，他在劇中飾演抑鬱青年，與好友王菀之有對手戲，翌年他又有份客串青春劇《盛裝舞步愛作戰》。除了軒仔之外，過往有很多歌手都曾參演劇集，而且當中更有不少都在劇中擔任要角，甚至擔正做男主角或女主角，不過要數最驚喜的，相信是樂壇天后王菲在2001年獲邀參演日劇，不但成為首位出演日劇女主角的華人，更有指她的身價比木村拓哉還高！
點擊下圖逐個睇：
+62
陳冠希一家搭私人飛機飛夏威夷度假 退出娛圈靠潮牌生意撈得掂萬綺雯回憶拍劇辛酸史劇接劇冇得唞 曾拍打戲意外受傷致肋骨折斷何家勁內地招工被指出手太低 曬員工飯堂照疑反擊：你以為容易呀呂有慧激罕與老公金童出席聚會 曾傳離婚傳足32年力破傳聞王俊棠為細仔王東泰慶祝29歲生日 屋企太細被嫌寒酸：有愛就好