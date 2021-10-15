唔只張敬軒踩過界拍劇　樂壇天后王菲曾以天價擔正演日劇玩騙婚

無綫（TVB）近期積極籌備全新綜藝節目《男神廚房》，日前一眾嘉賓出席拜神儀式，當中張敬軒在接受《香港01》訪問時透露將踩過界拍劇：「有呀！咁啱嚟緊，而家唔講得住。（TVB劇集？）唔講得住遲啲先，因為佢哋跟緊流程。」其實軒仔早在今年3月亮相《勁歌金曲》錄影時就直言有興趣拍古裝劇，不過他就擔心要吊威吔，如今他透露有拍劇計劃，不少網民都猜測軒仔的願望終於可以實現！



張敬軒今年3月亮相《勁歌金曲》錄影時獲無綫高層何麗全及樂易玲專程到場探班，當時他就直言恨拍古裝劇。（視覺中國）

其實軒仔曾在2007年拍過單元劇《森之愛情》，他在劇中飾演抑鬱青年，與好友王菀之有對手戲，翌年他又有份客串青春劇《盛裝舞步愛作戰》。除了軒仔之外，過往有很多歌手都曾參演劇集，而且當中更有不少都在劇中擔任要角，甚至擔正做男主角或女主角，不過要數最驚喜的，相信是樂壇天后王菲在2001年獲邀參演日劇，不但成為首位出演日劇女主角的華人，更有指她的身價比木村拓哉還高！

點擊下圖逐個睇：