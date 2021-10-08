MIRROR｜ 毛舜筠合作完姜濤Jer　月中再孖Anson Lo、Edan拍新戲

彭秀慧執導的英皇電影《阿媽有咗第二個》由影后毛舜筠（毛姐）、MIRROR成員姜濤及Jer柳應廷主演，兩位後輩均表示在毛姐身上學習到好多，就連彭秀慧就笑言3人在片場打成一遍，非常開心，毛姐都有回春感覺！



毛姐表示同兩位年輕人合作好開心。（周倪瑩 攝）

據知《阿媽有咗第二個》於9月中緊湊地拍攝，上月尾已煞科。而毛姐在忙畢該戲後就會在本月中即時加入另一劇組，而今次對手仍然為MIRROR成員！更是近期人氣高企的「登神CP」教主Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）。

「登神CP」教主Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）再度合體！。（《大叔的愛》劇照）

事實上Anson Lo早前受訪曾透露接下來有新工，他：「新片的角色比較高冷型，較內向及情緒有少少問題，是我未嘗試過的角色，覺得好新鮮和興奮。」

不過由於Edan目前正在跟魏浚笙（Jeffrey）、陳毅燊（ANSONBEAN）、邱士縉（Stanley）等人拍攝ViuTV劇集《i.SWIM》，有機會要夾檔期兩邊走，看起來會比較忙碌。