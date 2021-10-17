黃聖依繼女高顏值唔輸女明星　張倫碩父女情好到繼女改姓「張」

由國際大導演賈樟柯擔任監製的電影《一刀天堂》其實已經殺青了近一年，近日電影首次在官方微博發出劇照，片中主要角色相繼亮相，引來不少討論，而前無綫（TVB）藝人邵傳勇亦有在微博轉發該電影劇照，更公開預祝有份演出的繼女温茉言在電影上能取得成功，有愛的互動不禁令大家覺得他們的父女關係非常不俗。事實上，圈中還有不少明星同繼女的關係都非常好，當中不乏高顏值高學歷的星二代，現在就讓我們一起來看看吧！



邵傳勇繼女温茉言

已將重心轉移內地發展的前TVB藝人邵傳勇，在2012年的時候與有「上海童姥」之稱內地藝人屠焱結婚，婚後二人定居在上海。而屠焱早年曾結過婚，並與前夫育有一女，但邵傳勇完全不介意，還視繼女如己出，一家人相處非常融合。

而他的繼女温茉言亦跟隨他們的衣缽進入娛樂圈工作，95後出生的她畢業於上海戲劇學院表演系本科，身高172cm的她身材高䠷且顏值出眾，五官精緻笑容甜美，而且甚具氣質，難怪剛出道就已經在青春劇《原來時光都記得》擔任主演，更在去年首擔任女主角領銜主演偶像劇《偶然闖入的世界》，星途可以話一帆風順。

只要有關女兒的影視作品推出或報道，邵傳勇亦不時在微博作出宣傳，此舉動可以證明他是多麼支持女兒入行，絕對是一位好父親。

邵傳勇繼女温茉言顏值高，已經在娛樂圈工作中。（邵傳勇微博圖片﹑温茉言微博圖片）

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章子怡繼女汪曼熙（小蘋果）

女星章子怡2015年嫁給男星汪峰，此時的他已經育有女兒汪曼熙（小蘋果）（早年同女友葛薈婕未婚所生），但章子怡不介意還視小蘋果如己出，對她照顧有加。即使婚後自己育有一對子女，但仍然關心着小蘋果，以「大女兒」來稱叫她，不時記錄她的成長發布於微博，對她給足了足夠的愛同關心。

現年15歲的小蘋果長得亭亭玉立，五官精緻乍看之下同章子怡有些少相似。近日章子怡導演兼主演的電影《我和我的父輩》上映，而小蘋果亦有現身戲院支持，更在廣大觀眾面前表示：「我想說媽你辛苦了，然後回家咱吃宵夜。」而章子怡亦有在大家面前介紹女兒：「這是我家女兒」，看她們的互動可想而知關係非常好。

章子怡繼女小蘋果已經15歲了。（章子怡微博圖片）

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黃聖依繼女楊海潤

內地女星黃聖依在2007年嫁給中國巨力影視傳媒有限公司總裁楊子，在此之前楊子同前妻陶虹已育女兒楊海潤，不過女兒一直都是跟着母親長年居留國外生活。雖然黃聖依同楊海潤的相處時間不多，但關係都不俗，她曾經在一個訪問中表示：「其實我們都有很好的關係。」看來二人相處模式是和藹的。

現年19歲的楊海潤絕對遺傳了父母的良好基因，高顏值完全不輸女明星，而且學歷還非常高。出身豪門的她見識多廣，早年更考入哈佛預科班，黃聖依亦有發文給予祝賀，畢業後的她最終考入美國伯克利音樂學院讀書，做王力宏、伍樂城等人的師妹。

名門出身的楊海潤自帶氣質，在社交網站上貼的美照絕不輸女明星，甚至早年同黃聖依合照時，顏值都不輸對方，絕對是一位集美貌與智慧並重的大美人。

黃聖依的繼女顏值不輸女明星。（黃聖依微博圖片﹑微博圖片）

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張倫碩三位繼女（張敏鈞、張思捷、張凱琳）

張倫碩在2016年同鍾麗緹（Christy）結婚，婚前Christy其實過去有兩段婚姻，並與前夫育有三位女兒。不過張倫碩完全視她們為己出，對她們照顧有加不時帶她們出去遊玩增進父女之情，一家人相處得非常好。

他們的關係更好到連姓氏都改姓「張」，足以證明他們的父女之情已經非常深厚。而對於這一位父親，三位女兒亦每逢父親節都會為張倫碩送上祝福，令到他非常開心：「愛的力量真的會改變人。」長女張敏鈞今年已經23歲，完全遺傳了媽媽鍾麗緹的良好基因，濃眉大眼身材好，最近更被發現她參加了溫哥華的華裔小姐選美比賽，成績非常令人期待。而次女張思捷同幼女張凱琳，前者13歲後者11歲長得非常可愛，三位女兒各有特色，張倫碩的家庭生活相當幸福。

張倫碩同繼女感情非常好。（張倫碩微博圖片）