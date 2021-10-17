范瑋琪消失年半「重返舞台」　突然現身某間餐酒館與駐唱歌手合唱

台灣女星范瑋琪這兩年因為失言風波演藝事業受到不小影響，日前又因為非法使用安博盒子觀看奧運，再度成為輿論焦點，又沉寂了一段時間後，15日她突然現身某間餐酒館，上台和駐唱歌手林威良合唱，引發外界猜測她可能是在為回歸舞台預熱。



范瑋琪15日晚間在某餐酒館中現身，和林威良合唱《愛我別走》、《到不了》，事後林威良特別發文感謝：「音樂的世界裡是需要碰撞才有火花的，謝謝駐唱中有范范陪我度過。」

范瑋琪15日晚在某餐酒館上台演唱。（IG@thearcadiabistro）

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事實上，范瑋琪2天前在社群平台上和粉絲分享心理測驗的結果，測驗顯示她擁有「表演者」的靈魂特質，關鍵字一出立刻引發關心，猜測是不是要重回舞台了，不過她並未證實，也未有進一步的消息。

范瑋琪2天前在社群平台上和粉絲分享心理測驗的結果，測驗顯示她擁有「表演者」的靈魂特質。（范瑋琪Facebook截圖）

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