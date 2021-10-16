奧運花劍金牌張家朗想踩過界演戲？　「人一世物一世可以試下」

睽違25年為香港奪得奧運金牌的花劍運動員張家朗周六（16日）在比賽後首度出席公開活動，吸引逾百市民圍觀，張家朗親身感受到市民的熱烈支持表示十分開心：「之前都睇咗好多片段，見到市民喺商場幫我哋打氣，第一次親身感受到係好震撼！」他續指不時會重溫比賽片段：「有時睇返都會覺得好感動，好坦白講攞嘅時候覺得好難以置信；而家都未習慣奧運金牌呢個身份，仲要時間適應，本身自己都唔係一個比較外向嘅人。」

奧運金牌的花劍運動員張家朗周六（16日）在比賽後首度出席公開活動，吸引逾百市民圍觀。（葉志明攝）

張家朗指大眾對運動員的支持令他感受甚深：「好開心多咗人支持，始終劍擊係比較冷門嘅運動，好開心多咗人一齊玩、有唔同類型嘅劍手，可能我退役之後都可以為香港爭取更好成績！（希望有多啲資源？）我聽到體院會開新嘅劍擊館，對運動員嚟講係好事，我諗都OK，我哋長期都喺出面練習、同唔同對手打、對我哋都有幫助。」

張家朗早前因傷缺席全運會，他表示已經「好返好多，返嚟照咗MRI冇乜太大問題，今個禮拜都有打下劍，冇乜太大問題。」（葉志明攝）

談起日前為DIOR拍攝時尚照片引起迴響，他說：「我會試下啲唔同嘅嘢，始終自己都係個運動員，希望可以喺運動做更好成績為香港爭光。」至於會否希望做演員挑戰演技，他同樣以運動為重：「有機會又唔影響訓練我都會想試下，人一世物一世有啲嘢可以試下，對我嚟講都係一個好嘅經歷！」與此同時，網民甚期待張家朗與身高同為193的ERROR成員郭嘉駿合作，家朗就指認識193：「我冇乜所謂，但而家嘅Focus都擺返喺腳傷，想盡快好返，始終嚟緊12月就有比賽，對於運動員嚟講比賽先係最重要，不過有機會都會出嚟同大家見下面。」

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