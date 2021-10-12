蟲前有10個女仔︱李炘頤鄭伊琪驚餐飽　張右雨恨拍拖但唔揀MIRROR

李炘頤（Alina）、張右雨（右雨）、鄭伊琪（浩南）周二（12日）出席ViuTV綜藝節目《蟲前有10個女仔》記者會，談起在節目中有不少奇遇，Alina指最驚嚇部分為節目組要她捉半臂長的青蛙：「我嗌到成座山都有回音！」浩南反而覺得自己在拍探靈節目：「我拍嗰日係七月十四，真係遇到一Roll機咪就收唔到聲，我喺現場又真係有啲頭暈，原本我冇乜呢啲感應，好彩有帶定符同辟邪嘅手鍊喺身。」



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右雨就「投訴」指兩位導賞員為情侶關係，二人更不時大放閃光彈：「佢哋成日放閃、又翹手，我喺隔籬勁尷尬，（自己都想搵返個男朋友？）唔係話搵就有㗎嘛，（ViuTV好多男藝人喎）我已經掃過晒，冇嘅程度係嗰陣拍《海陸競技場》，連閃避球港隊啲男仔我都掃埋！」隨即被旁邊的浩南大指其要求高；至於問及是否MIRROR、ERROR都沒有理想型，旁人立即幫腔指：「唔敢講！」右雨解釋道：「有啲都識咗好耐，所以唔會有咩感覺。」

右雨（中）恨拍拖。（葉志明攝）

提及《全民造星IV》即將開鑼，三人隨即表示看了新版《前傳》日系MV，浩南指：「好想喺後面跟住跑！」右雨更透露原本有意參戰：「我自己本身都鍾意女團，後來公司安排咗其他工作，然後覺得經歷咗一次都夠，做好作品比《造星》更重要；始終自己想行演員呢條路多啲。」Alina就沒有要再度參戰的意欲：「練一隻舞要好耐！」